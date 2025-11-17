Agnieszka Gozdyra uhonorowana przez NSZZ Policjantów. Otrzymała wyjątkowe wyróżnienie

Polska

Publicystka Polsat News - Agnieszka Gozdyra została uhonorowana Krzyżem XXXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. To pierwsza w historii nagroda, przyznana tylko czterem przedstawicielom polskich mediów za rzetelne, obiektywne i konsekwentne komunikowanie tematów związanych z pracą policji.

Agnieszka Gozdyra odbiera nagrodę NZZ Policjantów, prezentując wręczony medal i dokument.
Polsat News
Agnieszka Gozdyra z nagrodą od NSZZ Policjantów

Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem policjantów z całej Europy. Podczas gali przyznane zostały również oficerskie awanse.

 

ZOBACZ: Radość na planie! Kulisy spotu charytatywnej akcji Polsatu

 

Krzyż dla Agnieszki Gozdyry wręczył przewodniczący NSZZ Policjantów, komisarz Rafał Jankowski.

Agnieszka Gozdyra nagrodzona przez NSZZ Policjantów

- Ta nagroda w pełni oddaje charakter mojej pracy. Zadaniem publicysty jest dociekać i pytać, również wtedy, gdy pytania są niewygodne. Tematy dotyczące policji często są trudne oraz delikatne, a mimo to nigdy nie spotkałam się z próbą unikania odpowiedzialności czy odmową komentarza. Wierzę, że zarówno dziennikarze, jak i policjanci wykonują zawody szczególnego zaufania społecznego, właśnie dlatego ten dialog jest niezbędny. To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne i zaskakujące, także dlatego, że jestem jedyną kobietą w tym gronie - powiedziała Agnieszka Gozdyra po odebraniu wyróżnienia.

 

WIDEO: Agnieszka Gozdyra wyróżniona przez NSZZ Policjantów

 

W laudacji podkreślano, że nagroda trafia do publicystki, która nie boi się podejmować tematów wymagających i niejednokrotnie kontrowersyjnych. Od kwestii organizacyjnych po sprawy, które odbijały się szerokim echem społecznym.

 

ZOBACZ: Czerwona kartka w "Debacie Gozdyry". Poseł uderzył w polityków

 

Agnieszka Gozdyra jest związana z Polsat News od pierwszego dnia istnienia stacji. Obecnie prowadzi autorski program publicystyczny "Debata Gozdyry", emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 19:50.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Waldemar Żurek: Prezydent wchodzi na drogę łamania konstytucji, możliwy Trybunał Stanu
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AGNIESZKA GOZDYRANAGRODANZZ POLICJANTÓWPOLSKAWYRÓŻNIENIEZAMEK KRÓLEWSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 