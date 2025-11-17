Agnieszka Gozdyra uhonorowana przez NSZZ Policjantów. Otrzymała wyjątkowe wyróżnienie
Publicystka Polsat News - Agnieszka Gozdyra została uhonorowana Krzyżem XXXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. To pierwsza w historii nagroda, przyznana tylko czterem przedstawicielom polskich mediów za rzetelne, obiektywne i konsekwentne komunikowanie tematów związanych z pracą policji.
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem policjantów z całej Europy. Podczas gali przyznane zostały również oficerskie awanse.
Krzyż dla Agnieszki Gozdyry wręczył przewodniczący NSZZ Policjantów, komisarz Rafał Jankowski.
Agnieszka Gozdyra nagrodzona przez NSZZ Policjantów
- Ta nagroda w pełni oddaje charakter mojej pracy. Zadaniem publicysty jest dociekać i pytać, również wtedy, gdy pytania są niewygodne. Tematy dotyczące policji często są trudne oraz delikatne, a mimo to nigdy nie spotkałam się z próbą unikania odpowiedzialności czy odmową komentarza. Wierzę, że zarówno dziennikarze, jak i policjanci wykonują zawody szczególnego zaufania społecznego, właśnie dlatego ten dialog jest niezbędny. To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne i zaskakujące, także dlatego, że jestem jedyną kobietą w tym gronie - powiedziała Agnieszka Gozdyra po odebraniu wyróżnienia.
WIDEO: Agnieszka Gozdyra wyróżniona przez NSZZ Policjantów
W laudacji podkreślano, że nagroda trafia do publicystki, która nie boi się podejmować tematów wymagających i niejednokrotnie kontrowersyjnych. Od kwestii organizacyjnych po sprawy, które odbijały się szerokim echem społecznym.
Agnieszka Gozdyra jest związana z Polsat News od pierwszego dnia istnienia stacji. Obecnie prowadzi autorski program publicystyczny "Debata Gozdyry", emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 19:50.
