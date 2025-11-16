Wymiana jeńców wojennych. Doszło do porozumienia Ukrainy z Rosją

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow przeprowadził w Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy wsparciu partnerów, konsultacje w sprawie wznowienia procesu wymiany i uwalniania Ukraińców z rosyjskiej niewoli - przekazała w sobotę agencja Interfax-Ukraina.

"W wyniku tych negocjacji strony zgodziły się na powrót do porozumień stambulskich. Dotyczy to uwolnienia 1200 Ukraińców" - napisał w oświadczeniu Umierow.

Wojna w Ukrainie. Moskwa porozumiała się z Kijowem. Dojdzie do wymiany jeńców

"Pracujemy nieprzerwanie, aby Ukraińcy, którzy mają wrócić z niewoli, mogli świętować Nowy Rok i Boże Narodzenie w domu - przy rodzinnym stole i z bliskimi" - dodał.

Umerow wskazał również, że w najbliższym czasie rozpoczną się konsultacje dotyczące technicznych aspektów przeprowadzenia wymiany. "Powinny one doprowadzić do ustalenia wszystkich kwestii proceduralnych i organizacyjnych" - poinformował.

Jak informuje The Kyiv Independent, powołując się na słowa Wołodymyra Zełenskiego, od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny, do Ukrainy dzięki wymianom jeńców wróciło łącznie ponad 5800 osób.

