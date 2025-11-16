Burza po słowach ambasadora. "Oczekuję stanowczej reakcji MSZ"

W sobotę na platformie X rozpoczęła się dyskusja między ambasadorem Niemiec Miguelem Bergerem a europosłem PiS Arkadiuszem Mularczykiem, dotycząca reperacji wojennych.

"Szanowny panie pośle, myli się pan sądząc, że pański 'raport' i pański aktywizm będą kształtować przyszłość naszych relacji. Ciągłe podziały kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi" - napisał ambasador, reagując na wpis Mularczyka, który wcześniej zaproponował mu przekazanie raportu dotyczącego polskich strat w II wojnie światowej.

"Śniadanie Rymanowskiego". Wpis ambasadora i reparacje wojenne

O niemieckich reparacjach rozmawiali w niedzielę goście programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

- Wpis ambasadora Bergera jest skandaliczny - skomentował Marcin Przydacz. - To jest obraźliwe dla Polaków i historii. Oczekuję stanowczej reakcji MSZ. Minister Sikorski ma do tego narzędzia - stwierdził.

- Są pewne niezręczności. Nie jestem fanem dyplomacji twitterowej - powiedział z kolei Robert Kropiwnicki (KO). - Ambasador nie powinien w tej sprawie w ten sposób dyskutować - dodał.

Według Marka Sawickiego (PSL) wpis niemieckiego ambasadora był "skandaliczny". - Wezwanie ambasadora na dywanik to minimum - stwierdził.

- Niemcy mają ciągle tendencję do pomniejszania swojej winy za II wojnę światową. Szkody i straty wyrządzone Polsce podczas wojny i po niej przez oba zbrodnicze reżimy, stalinowski i hitlerowski, są w mojej ocenie porównywalne. Trzeba dopominać się również zadośćuczynienia od Rosji, ale trudno dziś z nią dyskutować - dodał polityk.

Reparacje wojenne. "Korzystają z silnej opcji niemieckiej"

- Ambasador napisał w ten sposób, bo może - uważa Krzysztof Bosak. - Ambasadorowie silnych państw w Polsce traktują polskich polityków z góry. Polscy politycy przyzwyczaili obcych dyplomatów, że można ich rozgrywać. Ambasador Niemiec sprawdza - stwierdził.

Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy określił wpis niemieckiego ambasadora jako "nieodpowiedni". - Dyplomaci powinni trzy razy zastanowić się, zanim coś powiedzą. Rolą ambasadora jest tworzenie dobrych relacji między krajami. Z całą pewnością wyszedł poza swoją rolę - stwierdził.

Głos zabrał także Patryk Jaki (PiS). - Polska jako jedno z niewielu państw od pierwszego do ostatniego dnia stała po dobrej stronie historii, nie mając żadnej instytucji rządowej, która kolaborowała z Niemcami - skomentował. - To, że nam nie zapłacili, wynika z tego, że korzystają z bardzo silnej opcji niemieckiej w Polsce.

- Zgadzam się z tym, że trzeba zadziałać kanałami dyplomatycznymi - powiedział z kolei Robert Kropiwnicki. Marcin Przydacz zarzucił politykowi, że od momentu pojawienia się wpisu strona rządząca nie zareagowała na słowa ambasadora.

