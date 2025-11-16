Premier odniósł się do incydentu kolejowego, do którego doszło w niedzielę w rano obok stacji PKP Mika. Maszynista pociągu jadącego trasą Dęblin-Warszawa dostrzegł uszkodzone torowisko i powiadomił o tym służby.

Tusk przekazał, że okoliczności tej sprawy nadal pozostają niejasne, jednak służby nie wykluczają aktu dywersji.

W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Nikt nie został poszkodowany. Trwają czynności odpowiednich służb. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 16, 2025

Niecałe dwie godziny przed publikacją wpisu premiera, rzecznika MSWiA Karolina Gałecka informowała, że na ten moment nie ma podstaw do mówienia o celowym działaniu osób trzecich.

Incydent w Życzynie to akt dezercji? Premier komentuje

MSWiA podało w komunikacie, że w wyniku incydentu w miejscowości Życzyn (woj. mazowieckie) został wyłamany fragment szyn, jednak do tej pory nie potwierdzono doniesień o podłożeniu na tej trasie ładunku wybuchowego.

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności wyjaśniające z udziałem prokuratora.

"Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem" - czytamy w oświadczeniu mazowieckiej policji.

Dziś rano, o godz. 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt… — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) November 16, 2025

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka zaapelowała, aby weryfikować informacje związane z incydentem na torach w Życzynie i nie pokładać wiary w krążące w sieci teorie spiskowe.

"Spekulacje mogą wywoływać niepotrzebne emocje i poczucie zagrożenia" - pisała w niedzielę popołudniu Gałecka.

W temacie uszkodzenia torów w pow. garwolińskim informujemy:



Sprawę bada @PolskaPolicja i prokuratura.

Na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich.



Apelujemy o rozwagę. Spekulacje mogą wywoływać niepotrzebne emocje i poczucie zagrożenia.… pic.twitter.com/SZN3W3F2hy — Karolina Gałecka (@K_Galecka) November 16, 2025

W momencie wykrycia przez maszynistę nierówności na torach w Życzynie, w pociągu znajdowało się dwoje pasażerów i kilkoro członków członków obsługi. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Pasażerowie PKP wciąż muszą liczyć się z możliwością ok. 10-minutowych opóźnień pociągów, a także zmian w rozkładzie jazdy, informowały w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

