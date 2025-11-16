Atak ukraińskich bezzałogowców spowodował pożar w rafinerii Nowokujbyszewskiej w obwodzie samarskim na południu Rosji - poinformował w niedzielę Sztab Generalny ukraińskiej armii.

"W wyniku ataku zarejestrowano pożar na terenie obiektu. Dokładna skala zniszczeń jest ustalana" - napisano w komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii w niedzielę rano, zamieszczonym na portalu Telegram. Do ataku na rafinerię miały zostać wykorzystane drony typu Bars, posiadające napęd odrzutowy.

Rafineria ma zdolności przetwarzania 8,8 mln ton ropy naftowej w skali roku, a jej produkcja jest przeznaczona na potrzeby rosyjskiej armii: jest jednym z głównych dostawców paliwa do silników odrzutowych. Instalacje naftowe w Nowokujbyszewsku były już atakowane przez ukraińskie drony, m.in. w sierpniu.

Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował także o uderzeniu w magazyn rosyjskiego centrum Rubikon w obwodzie donieckim. Jednostka ta zajmuje się realizacją działań z wykorzystaniem dronów i jest uznawana przez stronę ukraińską za istotny element rosyjskiego potencjału bojowego w obszarze technologii bezzałogowych.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w rosyjską rafinerię. Rosja zaatakowała dronami

Ponadto siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły 139 ze 176 dronów Shahed i Gerbera wystrzelonych przez Rosję w sobotę wieczorem - przekazała w niedzielę ukraińska armia. Wojsko rosyjskie wystrzeliło też w kierunku Ukrainy tego dnia jeden pocisk Iskander.

Atak został odparty przez lotnictwo, siły przeciwlotnicze, jednostki walki elektronicznej i bezzałogowych systemów oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy - dodano.

Drony przeprowadziły 37 ataków w 14 lokalizacjach. Szczególnie dotknięty został obwód sumski na północnym wschodzie kraju. Ranna została 86-letnia kobieta. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a także infrastruktura cywilna - poinformowała regionalna agencja ds. łagodzenia skutków klęsk żywiołowych, cytowana przez agencję Ukrinform.

Siły rosyjskie ponownie zaatakowały infrastrukturę energetyczną w obwodzie odeskim na południu Ukrainy. Uszkodzona została m.in. elektrownia słoneczna.

