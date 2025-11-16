"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w Polsacie, Polsat News, Polsatnews.pl i Interii. Początek o godz. 9:55.

"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: Krzysztof Bosak z Konfederacji, Patryk Jaki z PiS, Robert Kropiwnicki z KO, Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta, Marek Sawicki z PSL i Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy. 

 

