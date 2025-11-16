"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: Krzysztof Bosak z Konfederacji, Patryk Jaki z PiS, Robert Kropiwnicki z KO, Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta, Marek Sawicki z PSL i Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy.

Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni