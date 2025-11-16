Śmierć Andrzeja Leppera. Radosław Sikorski wskazał winnych
"Do samobójstwa Leppera przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową"- ocenił szef MSZ Radosław Sikorski, komentując słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zasugerował, że Lepper "został zamordowany". Sikorski dodał, że prezes PiS zrobił tych ludzi ponownie ministrami, aby "znowu mogli niszczyć ludziom życie (...). Hańba kanaliom i ich patronom" - dodał.
"Jarosław Kaczyński teraz twierdzi, że wicepremier Andrzej Lepper został zamordowany. W pewnym sensie się zgadzam. Do politycznego i finansowego zniszczenia i późniejszego samobójstwa przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani" - napisał w niedzielę na X wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
"Kaczyński zrobił ich ponownie ministrami, aby znowu mogli niszczyć ludziom życie, tym razem przy pomocy Pegasusa. Dwukrotnie ułaskawił ich pisowski prezydent, a dziś są pisowskimi europosłami. Hańba kanaliom i ich patronom" - dodał polityk.
Sikorski nawiązał w ten sposób to tzw. afery gruntowej. W tej sprawie w 2023 r. skazani zostali prawomocnym wyrokiem były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, a także jego były zastępca Maciej Wąsik. W 2015 r. - jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego - obu polityków PiS ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Po raz drugi Wąsik i Kamiński zostali ułaskawieni przez Dudę w styczniu 2024 r. Obecnie Kamiński i Wąsik są europosłami PiS.
Prezesa PiS Jarosław Kaczyński w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzyna powiedział, że według niego "Lepper został zamordowany".
- Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę - dodał Kaczyński. W ten sposób prezes PiS - odpowiadając na pytanie o jego spór z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem - odniósł się do zarzutu, że to on doprowadził do śmierci lidera Samoobrony.
Były szef Samoobrony i wicepremier rządu PiS-LPR-Samoobrona Andrzej Lepper został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie 5 sierpnia 2011 r. W toku zakończonego postępowania prokuratorskiego ustalono, że popełnił on samobójstwo poprzez powieszenie się. Według ustaleń śledztwa polityk cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.
