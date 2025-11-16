Śmierć Andrzeja Leppera. Radosław Sikorski wskazał winnych

"Jarosław Kaczyński teraz twierdzi, że wicepremier Andrzej Lepper został zamordowany. W pewnym sensie się zgadzam. Do politycznego i finansowego zniszczenia i późniejszego samobójstwa przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani" - napisał w niedzielę na X wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Kaczyński zrobił ich ponownie ministrami, aby znowu mogli niszczyć ludziom życie, tym razem przy pomocy Pegasusa. Dwukrotnie ułaskawił ich pisowski prezydent, a dziś są pisowskimi europosłami. Hańba kanaliom i ich patronom" - dodał polityk.

Sikorski nawiązał w ten sposób to tzw. afery gruntowej. W tej sprawie w 2023 r. skazani zostali prawomocnym wyrokiem były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, a także jego były zastępca Maciej Wąsik. W 2015 r. - jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego - obu polityków PiS ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Po raz drugi Wąsik i Kamiński zostali ułaskawieni przez Dudę w styczniu 2024 r. Obecnie Kamiński i Wąsik są europosłami PiS.

Sikorski odpowiada Kaczyńskiemu ws. śmierci Leppera. "Hańba kanaliom"

Prezesa PiS Jarosław Kaczyński w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzyna powiedział, że według niego "Lepper został zamordowany".

- Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę - dodał Kaczyński. W ten sposób prezes PiS - odpowiadając na pytanie o jego spór z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem - odniósł się do zarzutu, że to on doprowadził do śmierci lidera Samoobrony.

Były szef Samoobrony i wicepremier rządu PiS-LPR-Samoobrona Andrzej Lepper został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie 5 sierpnia 2011 r. W toku zakończonego postępowania prokuratorskiego ustalono, że popełnił on samobójstwo poprzez powieszenie się. Według ustaleń śledztwa polityk cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.

