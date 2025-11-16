Od czwartku mieszkańcy środkowej i północnej Kalifornii odczuwają skutki sztormu, który osiągnął swój punkt kulminacyjny w sobotę. Intensywne opady deszczu na zachodnim wybrzeżu USA spowodowały liczne powodzie, zniszczenia na drogach, a także kilka śmiertelnych wypadków.

Do największej dotychczasowej tragedii doszło w sobotę w północnej części amerykańskiego stanu. Podczas rodzinnej wyprawy nad ocean, ojciec i córka zostali wciągnięci do wody przez kilkumetrowe fale. Mężczyzny nie udało się uratować, poszukiwania dziewczynki wciąż trwają.

Tragedia podczas kąpieli w oceanie. Nie żyje ojciec, córka poszukiwana

Mężczyzna, zidentyfikowany później jako 39-letni Yuji Hu z Calgary w Kanadzie, oraz jego 5-letnia córka zostali porwani do oceanu w Garrapata State Park w hrabstwie Monterey przez fale o wysokości od 4,5 do 6 metrów. Świadkowie relacjonowali, że mężczyzna próbował ratować swoje dziecko, jednak oboje zostali wciągnięci przez intensywne fale.

Ratownikowi obecnemu na miejscu zdarzenia udało się wyciągnąć z wody 39-latka, jednak jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do najbliższego szpitala.

Matka 5-latki, podobnie jak jej krewni, została porwana przez fale, ale z pomocą ratownika powróciła na ląd. Kobieta trafiła do szpitala z lekką hipotermią. Kalifornijskie służby wciąż szukają jednak dziewczynki, która zniknęła pod powierzchnią wody wraz z ojcem.

Jak podają funkcjonariusze kalifornijskiej policji, w wyniku ulewnych deszczy w hrabstwie Sutter w północnej części stanu zginął również 71-letni mężczyzna. Śledczy przekazali, że jego samochód porwała wezbrana rzeka.

Sztorm w Kalifornii. Ostrzeżenia dla milionów Amerykanów

Najsilniejsze opady podczas trwającego od czwartku sztormu odnotowano w górach hrabstwa Santa Barbara, gdzie w przełęczy San Marcos do godziny 11.00 w sobotę spadło ponad 20 cm deszczu.

Ostrzeżenia przed gwałtownymi powodziami nadal obowiązują w rejonie Los Angeles i okolicach.

Służba Meteorologiczna w Los Angeles wycofała obowiązujące dotychczas ostrzeżenia przed powodziami, choć wciąż możliwe są tam lokalne burze i lawiny błotne związane z niedawną falą pożarów.

Jak poinformowała agencja, ostrzeżeniami przed powodzią objętych zostało prawie 30 milionów ludzi w całym stanie Kalifornia.

