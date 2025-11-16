"Polowanie na kasę". Tak wyglądają komercyjne polowania

Reporterka Polsat News Monika Gawrońska dotarła do dowodów i świadków, którzy pokazali, że za odpowiednią opłatą myśliwi są w stanie dopuścić do broni osoby niemające z łowiectwem nic wspólnego.

Z materiału wynika, że część uczestników takich polowań doskonale zdaje sobie sprawę z łamania prawa, mimo tego ryzykują, bo stawką są duże zyski.

ZOBACZ: Metoda "na wnuczka" to tylko początek. Nagrania oszustów w Polsat News Ujawnia

Monika Gawrońska rozmawiała z właścicielami agencji polowań, którzy wprost przyznali, że strzelanie do zwierząt za pieniądze to rozrywka i bardzo dochodowy biznes. W reportażu ujawnione zostaną mechanizmy, dzięki którym osoby bez doświadczenia łowieckiego oraz pozwolenia na broń, mogą z łatwością zdobyć do niej dostęp i uczestniczyć w polowaniach komercyjnych.

"Polowanie na kasę". Reportaż śledczy Moniki Gawrońskiej w niedzielę w Polsat News

"Polowanie na kasę" to kolejny materiał przygotowany w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia". Premiera już w najbliższą niedzielę, 16 listopada, godz. 21:00 na antenie Polsat News.

Reportaże Moniki Gawrońskiej doceniane są nie tylko przez widzów, ale również przez środowisko dziennikarskie - jej materiał "Matki na wynajem" (Polsat News), został nominowany do Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Pogoda - sobota 15 listopada, rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl