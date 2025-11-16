Najwyższa emerytura w Europie robi wrażenie. Polska wypada blado

Dla wielu Polaków porównanie z europejskimi rekordzistami może być szokiem, średnia emerytura w Polsce jest znacznie niższa od średniej unijnej. W analizie jednak należy uwzględnić nie tylko kwotę, ale też siłę nabywczą waluty oraz różnice w kosztach życia.

Najwyższe emerytury w Europie

Według danych Eurostatu z 2022 r. najwyższe średnie emerytury w Europie otrzymywali seniorzy w Islandii - 2997 euro miesięcznie (co przy dzisiejszym kursie euro daje prawie 13 tys. złotych). Luksemburg, Norwegia i Dania wypłacały świadczenia powyżej 2500 euro, co znacznie przewyższa średnią Unijną (wynoszącą ok. 1345 euro). Tak wysokie kwoty wynikają zarówno z rozbudowanych systemów emerytalnych, jak i wysokich kosztów życia w tych państwach.

Wysokie emerytury umożliwiają seniorom komfortowe życie i dostęp do porządnej opieki zdrowotnej, a także pozwalają na znaczące oszczędności i aktywności rekreacyjne, które w Polsce niestety pozostają luksusem.

Polska i kraje o niższych świadczeniach

Na drugim końcu skali znajdują się Albania (ok. 137 euro), Bośnia i Hercegowina oraz Bułgaria, gdzie średnie emerytury nie przekraczają 300 euro miesięcznie. Polska, ze średnim świadczeniem wynoszącym ok. 575 euro, plasuje się wśród państw o niskich emeryturach w Unii Europejskiej.

Choć nominalnie kwota wydaje się niewielka w porównaniu z rekordzistami, warto pamiętać, że w Polsce seniorzy mają dostęp do niektórych usług publicznych, np. refundowanej opieki zdrowotnej, co przynajmniej częściowo rekompensuje niższą emeryturę. Jednak różnice w standardzie życia nadal pozostają wyraźne.

Siła nabywcza i stopa zastąpienia

Porównując emerytury w Europie, należy uwzględnić siłę nabywczą. Choć Austria, Islandia czy Dania wypadają najlepiej, po uwzględnieniu kosztów życia różnice w wydatkach mogą się nieco zmniejszać, ale nadal pozostają duże. Jak podaje Biznes Interia, ważnym wskaźnikiem jest też stopa zastąpienia, czyli procent ostatnich zarobków, które emeryt otrzymuje w formie świadczenia.

W wielu krajach europejskich stopa ta jest wyższa niż w Polsce, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa finansowego seniorów. W krajach takich jak Albania czy Bośnia, seniorzy często muszą liczyć na wsparcie rodziny lub dodatkowe źródła dochodu, aby zapewnić sobie podstawowe potrzeby.

