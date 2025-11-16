Na drogach pojawi się lód. Ostrzeżenia dla pięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi dla północno-wschodnich województw.

Ostrzeżenia obowiązują na terenie części woj. pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Obowiązują one do godz. 10.

W powiatach ełckim, giżyckim, gołdapski, oleckim i węgorzewskim w woj. warmińsko-mazurskim oraz powiatach augustowskim, sejneńskim, sokólskim, suwalskim i w mieście Suwałki w woj. podlaskim ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 10 do godz. 13.

🌧️ Dzień dobry w niedzielę!

Duże zachmurzenie, miejscami na południu i SW przejaśnienia. Okresami deszcz, na NE rano śnieg/deszcz ze śniegiem i możliwa gołoledź. Na N opady chwilami intensywne (10–15 mm).

🌡️ 2–12°C

💨 Wiatr słaby/umiarkowany#pogoda #niedziela #prognoza pic.twitter.com/G1xVBkLaBE — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 16, 2025

Prognoza pogody. IMGW wydało ostrzeżenia

W niedzielę prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego, które będą powodowały gołoledź.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda. Niedziela, 16 listopada

Nad wschodnią i południowo-wschodnią częścią Europy nadal zalega słabnący układ wyżowy. Resztę kontynentu zdominują liczne niże z frontami atmosferycznymi. Polska od południowego zachodu dostanie się pod wpływ zatoki niżowej z pofalowanym frontem chłodnym. Na froncie tym utworzy się płytki ośrodek niżowy, który w ciągu dnia przemieści się przez północną część kraju. Napływać będzie wilgotne powietrze polarne morskie, które przejściowo będzie wypierać z północy kraju chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

W niedzielę w Polsce przewiduje się zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia miejscami na południu i południowym zachodzie. Okresami wystąpią opady deszczu, początkowo na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu, a przejściowo niewykluczone tam również opady marznące powodujące gołoledź. Na północy kraju opady będą chwilami intensywne i tam prognozowana ich suma miejscami do około 10-15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C; 5 st. C na północy, około 8 st. C w centrum do 10 st. C na południu i 12 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich miejscami porywisty, lokalnie na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych, w drugiej połowie dnia od północnego zachodu przechodzący na północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 85 km/h.

