Politolog i publicysta prof. Marek Migalski poinformował, że zdiagnozowano u niego złośliwy nowotwór jelita grubego. Były europoseł opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zaapelował do Polaków, aby częściej się badali, a tym samym "uniknęli jego losu".

"Mam raka jelita grubego. Pojutrze czeka mnie operacja usunięcia dużej części esicy" - tymi słowami prof. Marek Migalski rozpoczął internetowy wpis, w którym pokrótce opisał swój stan zdrowia.

 

Politolog oznajmił, że wykryty u niego nowotwór jest złośliwy, jednak ma niską remisyjność i został zdiagnozowany we wczesnym etapie. Migalski przyznał jednak, że gdyby kilka lat wcześniej wykonywał regularnie badania, prawdopodobnie uniknąłby czekającej go w tym momencie operacji.

Marek Migalski - wykładowca akademicki od lat związany z Uniwersytetem Śląskim, podzielił się ze swoimi obserwatorami niepokojącymi doniesieniami o swoim zdrowiu. Politolog wyjawił, że podczas przeprowadzonej kilka tygodni temu kolonoskopii, lekarz zauważył u niego zmiany nowotworowe.

 

"Dodał, że gdybym przyszedł do niego pięć lat wcześniej, po prostu w czasie kolonoskopii usunąłby mi polipa i byłoby po sprawie. Zapytałem co by się stało, gdybym przyszedł za pięć lat. Powiedział, że prawdopodobnie do takiego spotkania już by nie doszło" - relacjonował w internetowym wpisie Migalski.

 

Publicysta wyraził nadzieję, że po operacji, okresie rehabilitacji i chemioterapii będzie mógł wrócić do dawnego trybu życia.

 

Migalski podkreślił, że dzieli się swoją historią przede wszystkim po to, aby zmotywować Polaków do profilaktycznych badań. 

 

"Walczcie o siebie, póki nie jest za późno. Walczcie dla siebie i dla Waszych bliskich. Część tych badań jest darmowa, za resztę warto zapłacić. Życie jest tego warte" - zaapelował Migalski.

 

Były poseł do Parlamentu Europejskiego przekonywał, szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym spędzanym w gronie najbliższych, powinniśmy dbać o swoje zdrowie. Jak podsumował swój internetowy wpis, regularne badania mogą być "najlepszą decyzją" w życiu Polaków. 

 

