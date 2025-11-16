Maciej Duszczyk w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15
Polska
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk wystąpi w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Maciej Duszczyk w programie "Gość Wydarzeń"
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej