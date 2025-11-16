Maciej Berek w "Politycznym WF-ie z Gościem". Oglądaj od 11:00

W trakcie rozmowy prowadzący, Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek, zapytają Macieja Berka m.in. czym zajmuje się minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu? Jakie ma poglądy i czym kieruje się, organizując prace gabinetu premiera Donalda Tuska.

W programie pojawią się również pytania o relacje na linii Kancelaria Premiera - Pałac Prezydencki, a także o dynamikę współpracy wewnątrz rządu.

Maciej Berek w programie "Polityczny WF z gościem". W niedzielę o 11 w Polsat News

Minister Berek odniesie się ponadto do głośnych w mediach projektów legislacyjnych - które z nich ostatecznie nie trafiły do wdrożenia i dlaczego. Wyjaśni również, czemu bon senioralny ma szansę wejść w życie najwcześniej w przyszłym roku.

Gość programu uchyli też rąbka tajemnicy na temat stylu zarządzania premiera Donalda Tuska oraz zdradzi, czy Koalicja 15 Października posiada spójną wizję dotyczącą przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.

