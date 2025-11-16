W niedzielę zakończyły się trwające od czwartkowego wieczora prace modernizacyjne na stacjach linii metra M1 w Warszawie. Podczas kilkudniowego remontu w metrze zamontowano nowoczesne urządzenia sterowania ruchem oraz wymieniono rozdzielnicę prądu na stacji Politechnika.

To jednak już koniec utrudnień w transporcie w stolicy Polski. Od poniedziałku 17 listopada od godz. 5.00 czynne będą wszystkie stacje podziemnej kolei.

Koniec remontu w warszawskim metrze. Linia czynna od poniedziałku

"17 listopada z samego rana, po kilku dniach prac remontowych, pociągi powrócą do kursowania na całej trasie pierwszej linii: od stacji Kabaty do stacji Młociny" - mówił w niedzielę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - "Za nami kilka dni utrudnień, ale przeprowadzone w tym czasie prace to sposób na to, żeby metro służyło nam dobrze przez kolejne lata" - dodał polityk.

Jak podkreślił w komunikacie opublikowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, przeglądy i prace remontowe, mimo dodatkowych utrudnień w przemieszczaniu się po mieście, służą zapewnieniu Warszawiakom najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas podróży.

🚇🔧3 dni prac modernizacyjnych za nami - M1 wraca do kursowania❗️



Szczegóły: https://t.co/pfcp01B18W pic.twitter.com/6xKZHzOPN4 — Warszawa (@warszawa) November 16, 2025

ZOBACZ: Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. "Awaria zasilania"

Władze miasta przekazały, że "wszystkie zadania zostały tak skoordynowane, aby przerwa w ruchu podziemnej kolei była jak najkrótsza". Od czwartku do soboty w stolicy działała komunikacja zastępcza. Aby zminimalizować trudności w transporcie, miasto uruchomiło dla pasażerów dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe.

Pierwsze pociągi na trasie M1 - zgodnie z rozkładem jazdy - ruszą w poniedziałek o 5 rano.



Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni