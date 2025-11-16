Intensywne opady deszczu i śnieg. Wydano ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województw podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego. Spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu dla południowej części województwa podkarpackiego obowiązywać będzie od godz. 5 w poniedziałek, do godz. 5 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW. Opady na południu Polski

Na południowym krańcu województwa śląskiego (powiat żywiecki) oraz w południowej części województwa małopolskiego ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 9 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek.

Na tych terenach prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

