Groźny incydent na kolei. Maszynista zatrzymał pociąg, na miejscu służby
Maszynista pociągu jadącego przez Życzyn zauważył uszkodzone torowisko, co spowodowało zatrzymanie składu. W pociągu przebywało wówczas dwóch pasażerów i kilku członków obsługi, nikt nie ucierpiał. Ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem. Policja i prokuratura badają sprawę. Jak podała rzecznika MSWiA Karolina Gałecka, na ten moment nie ma podstaw do mówienia o celowym działaniu osób trzecich.
W niedzielny poranek o godz. 7:39 maszynista pociągu jadącego przez Życzyn (pow. garwoliński) obok stacji PKP Mika, dostrzegł uszkodzone torowisko i zgłosił to odpowiednim służbom. Jak przekazała mazowiecka policja, w pociągu przebywało dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń.
Mazowiecka policja poinformowała, że wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmenty torowiska, które było powodem zatrzymania pociągu. Ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem.
- Doszło do uszkodzenia szyny na linii kolejowej nr 7 - doprecyzowała w rozmowie z TVN24 Rusłana Krzemińska, rzeczniczka prasowa PKP Polskich Linii Kolejowych (PLK).
Życzyn. Uszkodzone tory na linii kolejowej nr 7
Rusłana Krzemińska zaapelowała o cierpliwość. - Czekamy na informację pracujących na miejscu służb - mówiła.
Na miejscu działają służby odpowiedzialne za zabezpieczenie infrastruktury i ustalenie zakresu uszkodzeń, w tym policja i prokuratura. Jak poinformowała w mediach rzeczniczka prasowa, PLK powołały też do sprawy wewnętrzną komisję.
Rzeczniczka prasowa MSWiA poinformowała, że "na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich". We wpisie opublikowanym w serwisie X zaapelowała o rozwagę. "Spekulacje mogą wywoływać niepotrzebne emocje i poczucie zagrożenia" - dodała Karolina Gałecka.
Odcinek, na którym doszło do zdarzenia jest ważną częścią linii kolejowej nr 7 łączącej Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku. Trasą kursują składy Kolei Mazowieckich oraz pociągi w kierunku Lublina, Chełma i na Ukrainę. Ograniczenie ruchu może oznaczać korekty rozkładu i zmiany w mijankach.
