W sobotę wieczorem Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o kierowanie gróźb wobec prezydenta Polski.

Czynności procesowe z udziałem 19-latka odbyły się w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ w niedzielę.

Jak przekazał rzecznik stołecznej prokuratury, zatrzymany przyznał się do winy i złożył "bardzo obszerne" wyjaśnienia.

19-latek groził prezydentowi. Przyznał się do winy i wyraził skruchę

Podejrzany 19-latek opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod fotografią prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia.

Jak mówił prok. Antoni Skiba, mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych z art. 190 par. 1 Kodeksu karnego. Na ten moment prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. 19-letni obywatel Polski ma również zakaz zbliżania się do prezydenta Karola Nawrockiego oraz Pałacu Prezydenckiego i Belwederu.

ZOBACZ: "Kompromituje ideę patriotyzmu". Jednoznaczny raport z komentarzy po Marszu Niepodległości

Rzecznik warszawskiej prokuratury ogłosił również, na dalszym etapie postępowania konieczne będzie przesłuchanie Karola Nawrockiego w charakterze pokrzywdzonego. Prezydent będzie musiał złożyć także formalny wniosek o ściganie oskarżonego.

Wpis z groźbą w stronę Nawrockiego został zamieszczony w sieci w piątek wieczorem. Mimo iż anonimowy sprawca usunął post ze swojego profilu, jego zrzuty ekranu krążyły już po wielu internetowych serwisach.

Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP.



To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w… pic.twitter.com/hZZVHH2kO3 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025

Zatrzymanemu mieszkańcowi powiatu otwockiego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni