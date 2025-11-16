Członkowie proekologicznej organizacji sfilmowali w sobotę załadunek kontenerów oznaczonych etykietami ostrzegającymi przed radioaktywną zawartością.

Transakcji miano dokonać w porcie w Dunkierce na zarejestrowanym w Panamie statku Michaił Dudin. Przed wybuchem wojny w Ukrainie był on regularnie wykorzystywany przez stronę francuską do przewożenia uranu do Petersburga.

Francuzi handlują z Rosją? Proceder sfilmował Greenpeace

Choć wymiana handlowa między Francją a Rosją mieściła się w granicach prawa, aktywiści Greenpeace określili ją jako "niemoralną", w obliczu trwającej wojny w Ukrainie i sukcesywnego zwiększania pakietów sankcji na kraj Władimira Putina.

Sobotnia dostawa była pierwszą tego typu akcją zaobserwowaną nad kanałem La Manche w ciągu ostatnich trzech lat, przekazał Greenpeace.

"Francja powinna zerwać umowy z Rosatomem, państwową firmą, która od trzech lat okupuje ukraińską elektrownię jądrową w Zaporożu" mówiła w rozmowie z agencją AFP szefowa kampanii nuklearnej Greenpeace France Pauline Boyer.

Francuskie przedsiębiorstwo energetyczne Electricite de France podpisało w 2018 roku umowę o wartości 600 milionów euro z Rosatomem związaną z wymianą przetworzonego uranu między państwami. Procederu tego nie zakłóciły jednak sankcję handlowe nakładane na Rosję od od napaści na Ukrainę w 2022 roku.

Greenpeace po raz pierwszy ujawnił kontrakty między EDF a rosyjskim gigantem energetycznym właśnie w 2022, już po rozpoczęciu wojny. Władze Francji nakazały wówczas przedsiębiorstwu zaprzestanie handlu uranem z Rosją.

Zarówno francuskie Ministerstwo Energii, jak i koncern Electricite de France odmówiły komentarza w sprawie zarejestrowanej przez aktywistów transakcji.

