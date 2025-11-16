Dworzec Centralny otwarty dla podróżnych. Koniec remontu
Dworzec Centralny w Warszawie został otwarty po ponad tygodniu prac modernizacyjnych. W ich ramach m.in. wymieniono system sterowania ruchem kolejowym i zbudowano nowe rozjazdy. Obiekt przeszedł także czyszczenie.
W niedzielę rano Dworzec Centralny w Warszawie został udostępniony podróżnym - wynika z informacji podanych na portalu pasażera.
Dworzec był zamknięty od 8 listopada z powodu prac modernizacyjnych.
Warszawa. Dworzec Centralny otwarty
Jak informowały PKP Polskie Linie Kolejowe, zbudowane zostały nowe rozjazdy i wymieniony został system sterowania ruchem kolejowym. "Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość stacji" - podawała PKP PLK.
Oprócz tego w ramach modernizacji wykonane zostały m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone została także gruntowne czyszczenie całego obiektu.
Zmiany na Dworcu Centralnym
Podczas remontu wymieniony został także system sterowania ruchem na komputerowy, a także przeniesione zostało sterowanie ruchem kolejowym z Dworca Centralnego na Zachodni.
Po otwarciu stacji mogą jeszcze występować nocne zamknięcia torowe.
