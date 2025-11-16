Polacy coraz chętniej łączą odpoczynek z możliwością korzystania z hotelowej oferty rozrywkowo-relaksacyjnej. Wybory te wpływają również na ceny noclegów i długość pobytu w okresie świątecznym.

Dokąd Polacy wybierają się na święta?

Eliza Maćkiewicz, dyrektorka komercyjna portalu Travelist.pl, w rozmowie z serwisem Interia Kobieta tłumaczy, że Polacy w tym roku najchętniej wybierają nie góry, a nadmorskie miejscowości, takie jak:

Kołobrzeg

Mielno

Gdańsk

czy Świnoujście

Mimo że w grudniu nad Bałtykiem pogoda nie zachęca do kąpieli, turyści cenią sobie przestrzeń, ciszę i odpowiednio rozbudowane oferty hotelowe. W okresie świątecznym pojawiają się pakiety z kolacją wigilijną, zabiegami spa, animacjami dla najmłodszych oraz dostępem do basenów, saun i innych atrakcji. Takie połączenie relaksu i świątecznej atmosfery przyciąga coraz większą liczbę gości.

Koszty i długość pobytu

Średnia cena noclegu w okresie świątecznym w 2025 r. wynosi ok. 645 zł za dobę dla dwóch osób, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i odzwierciedla ogólny wzrost inflacji. W porównaniu z 2023 r., kiedy nocleg kosztował średnio 530 zł, widać wyraźną tendencję wzrostową.

Jednocześnie zmienia się długość pobytu. W 2025 r. Polacy spędzają w hotelach średnio trzy noce, podczas gdy jeszcze kilka lat temu były to cztery. Krótsze pobyty pozwalają cieszyć się komfortem i odpoczynkiem, nie spędzając jednocześnie zbyt długiego czasu poza domem.

Trendy i zmieniające się preferencje

Coraz większa liczba wyjazdów w okresie świąt wyraźnie pokazuje zmianę mentalności Polaków. Dla części społeczeństwa święta przestają być czasem spędzonym w domu, w gronie najbliższej rodziny, a stają się kolejną okazją do chwili relaksu. Coraz częściej wybiera się kierunki oferujące wygodę, atrakcyjność pakietów i dostęp do rozrywki.

Polacy szukają komfortu, ciszy i możliwości aktywnego spędzania czasu bez konieczności wielogodzinnego przygotowania świątecznych potraw czy sprzątania. Jak wynika z badania BIG InforMonitor, Boże Narodzenie poza domem ma zamiar spędzić ok. 6 proc. Polaków.

red. / polsatnews.pl