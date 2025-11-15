Zrobił niezwykłe zdjęcie. Polak wyróżniony przez NASA

Astronomy Picture of the Day (Astronomiczne Zdjęcie Dnia - red.), w skrócie APOD, to serwis prowadzony przez NASA, w którym codziennie pojawia się jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu.

15 listopada na stronie APOD pojawiło się zdjęcie "Andromeda and Friends" ("Andromeda i Przyjaciele") Piotra Czerskiego.

Polak nagrodzony za "Andromedę i Przyjaciół". Zdjęcie wyróżniła NASA

Fotografia przedstawia majestatyczną Galaktykę Andromedy (M31), a więc najbliższą nam dużą galaktykę spiralną, wraz z jej towarzyszącymi galaktykami satelitarnymi - M32 i M110.

Na zdjęciu udało się uchwycić bardzo subtelne chmury wodorowe w tle galaktyki oraz otaczający ją kosmiczny pył. Autor poświęcił kilkanaście nocy na zbieranie danych za pomocą amatorskiego teleskopu, uzyskując łączny czas ekspozycji wynoszący 60 godzin.

Autor fotografii mieszka w okolicach Krakowa, tam też pracował nad wyróżnionym zdjęciem. - Poświęciłem na nie łącznie kilkanaście nocy od 2022 do 2025 roku. Taka fotografia polega na zrobieniu kilkuset pojedynczych zdjęć o czasie ekspozycji np. 5 minut i potem poskładaniu wszystkiego w jedną całość, co pozwala na uwypuklenie wszystkich szczegółów i kolorów - powiedział Piotr Czerski.

Astrofotograf na co dzień pracuje w branży IT (tworzenie oprogramowania), a astrofotografią zajmuje się od 2018 roku. Zdjęcie Galaktyki Andromedy, wyróżnione tytułem APOD, otrzymało już w tym roku wyróżnienie w konkursie AstroCamera, w kategorii "obiekty głębokiego nieba".

Andromeda i jej "przyjaciele" znajdują się około 2,5 miliona lat świetlnych od naszej własnej, dużej, spiralnej Drogi Mlecznej.

Polscy autorzy stosunkowo często otrzymują tytuł APOD NASA. Niedawno byli to: Ireneusz Nowak (27 maja), Marzena Rogozińska (20 maja), Wioleta Gorecka (30 marca) czy Włodzimierz Bubak (28 grudnia ub.r.). Rekordzistą jest Marcin Rosadziński, który tytuł APOD otrzymał cztery razy, po raz ostatni 12 sierpnia.

