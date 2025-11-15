Porównał burmistrza do groteskowej postaci. Sąd wydał przełomowy wyrok

Włoski Sąd Najwyższy uznał, że nie jest zniewagą nazwanie burmistrza imieniem i nazwiskiem postaci z komedii, symbolizującej populizm i korupcję. Tak sędziowie zamknęli spór między burmistrzem miasteczka a jego mieszkańcem.

ZOBACZ: 18-latek skazany na 17 lat kolonii karnej. Rosyjski sąd nie miał litości

Sprawę skierował do sądu burmistrz małej miejscowości w prowincji L'Aquila w regionie Abruzja, którego jeden z mieszkańców nazwał imieniem i nazwiskiem bohatera włoskiego filmu "Jakiśtam" - Cetto La Qualunque (dosłownie: Cetto Jakiśtam) w reżyserii Giulio Manfredonii z 2011 roku.

Włochy. Przywołanie groteskowej postaci jako dopuszczalna krytyka

Postać grana przez znanego aktora komediowego Antonio Albanese stała się symbolem prostactwa, korupcji i populizmu. Bohater popularnej komedii wygrał wybory na burmistrza prowadząc kampanię pod hasłem "Więcej kobiet, mniej reguł, więcej pieniędzy".

Burmistrz miejscowości z Abruzji nazwany przez jednego z mieszkańców "Cetto Jakiśtam" poczuł się znieważony i wszedł na drogę sądową. Mieszkaniec został skazany za znieważenie.

Sąd Najwyższy uniewinnił go argumentując, że przywołanie groteskowej postaci jest dopuszczalną krytyką i wyrazem wolności opinii - podały włoskie media.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni