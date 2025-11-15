Jak poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Karolina Kierklo, w sobotę utrzyma się stabilna, jesienna aura z zachmurzeniem małym, okresami umiarkowanym. W pasie centralnym od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Mazowsze, aż po Lubelszczyznę może padać deszcz. W wielu miejscach na północy i na południu regionu przejaśnienia, lokalne rozpogodzenia i sporo słońca.

Temperatura wyniesie 4-8 st. C, cieplej na południu - w rejonie rozpogodzeń do 10-12 st. C. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, a w Bieszczadach do 70 km/h.

Atak zimy. Pierwsze opady śniegu i przymrozki

W nocy z soboty na niedzielę początkowo pogodnie, następnie front atmosferyczny przyniesie opady deszczu. Na północnym wschodzie od Pomorza przez Kaszuby, woj. kujawsko-pomorskie, północ Mazowsza oraz Podlasie nad ranem deszcz może przerodzić się w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg oraz marznący deszcz powodujący gołoledź.

- Może to się dziać nad samym ranem, w wielu miejscach na przełomie nocy i dnia. Na to zjawisko wydane jest ostrzeżenie IMGW z obniżonym prawdopodobieństwem wystąpienia do około 70 proc., ale szansa jest - ze względu na wychłodzenie i pierwsze uderzenie tego zjawiska tej jesieni - powiedziała synoptyk.

ZOBACZ: Incydent podczas meczu z Holandią. Stanowcza reakcja PZPN

Temperatura w nocy wyniesie od minus 3-4 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum i nad morzem, do 4-6 st. C na południowym zachodzie i południu kraju.

Zmiana w pogodzie. Zimowa aura nadciąga nad Polskę

W niedzielę na północnym wschodzie nadal możliwa gołoledź, później opady deszczu, a lokalnie może pojawiać się deszcz ze śniegiem i śnieg, głównie w godzinach przedpołudniowych.

Temperatura wyniesie 2-6 st. C na północy, 8-12 st. C w centrum i na południu kraju. Lokalnie na Dolnym Śląsku możliwe rozpogodzenia i 13 st. C. W rejonach górskich przez cały dzień może nie pojawić się żadne przejaśnienie, IMGW prognozuje zachmurzenie całkowite i opady.

W nocy z niedzieli na poniedziałek opady deszczu, a na północnym zachodzie deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, wysoko w Sudetach opady śniegu do około 5 cm. Temperatura wyniesie od 0 do 6 st. C., lokalnie na południu kraju 7 st. C. Wiatr północno-zachodni, zwłaszcza na zachodzie i Pomorzu.

ZOBACZ: Zrobił niezwykłe zdjęcie. Polak wyróżniony przez NASA

- W poniedziałek przyjdzie zmiana, dość dynamiczna aura, mogą wystąpić na wybrzeżu gwałtowniejsze opady, zarówno deszczu, jak i śniegu, mogą pojawiać się także burze. W górach przyrosty pokrywy śnieżnej dość znaczne, mówimy o wysokich partiach gór, już nie tylko Sudetów, ale również i Karpat - powiedziała Kierklo.

Temperatura w całym kraju prognozowana jest w poniedziałek poniżej 10 st. C, od mniej więcej 4 do 9 st. C.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni