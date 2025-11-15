35-letni raper, który formalnie był poszukiwany listem gończym od 2022 roku, trafił na tzw. czerwoną notę Interpolu. Wizerunek Jongmena i jego dane osobowe trafiły na listę najniebezpieczniejszych przestępców poszukiwanych na całym świecie.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Interpol, Brzezińskiemu zarzuca się "udział we wprowadzaniu do obrotu dużych ilości środków odurzających".

Polski raper poszukiwany. Interpol wystawił za nim czerwoną notę

Jongmen znalazł się na celowniku polskich śledczych w sierpniu 2022 roku, gdy Prokuratura Krajowa złożyła do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Od grudnia 2022 był on zaś poszukiwany listem gończym. Rapera, podobnie jak teraz, podejrzewano o pośrednictwo w sprzedaży dużej ilości narkotyków.

W poszukiwania 35-latka zaangażowani są obecnie także funkcjonariusze Interpolu.

Ich czerwona nota jest najwyższym stopniem międzynarodowych poszukiwań, wystawianym najczęściej za osobami podejrzanymi o zabójstwo, oszustwo czy - tak jak w przypadku rapera - handel narkotykami. Ma ona na celu zatrzymanie i ekstradycję poszukiwanego.

Brzeziński, który od kilku lat mieszka w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, udzielił wywiadu portalowi Kryminalna Polska, w którym potwierdził, że przebywa tam na stałe od 2021 roku. Jongmen przyznał, że w obecnej sytuacji może zostać aresztowany i postawiony przed sądem.

- Jest ta czerwona nota. Oczywiście jak będę gdziekolwiek zatrzymany tutaj na miejscu, będą musieli skierować mnie do aresztu i tam będę czekał na proces - powiedział raper.

Handel narkotykami i przestępstwa podatkowe. Jongmen zaprzecza oskarżeniom

W najnowszym wywiadzie raper odniósł się również do innych medialnych doniesień sugerujących jego udział w przestępstwach podatkowych. Brzeziński stwierdził, że nie ma pojęcia o prowadzeniu wobec niego tego typu postępowania.

- Jeżeli chodzi o sprawę VAT-owską, to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, bo nie mam w ogóle żadnych informacji od moich mecenasów, żeby jakiekolwiek postępowanie w takiej sprawie było prowadzone przez jakąkolwiek jednostkę w Polsce - oznajmił.

Wywiad, jakiego Jongmen udzielił Kryminalnej Polsce, został na razie opublikowany jedynie we fragmentach. Jego pełna wersja ma ukazać się już wkrótce.

