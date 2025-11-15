Groził prezydentowi. Policja zatrzymała 19-latka

"Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP. To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w toku" - poinformowała stołeczna policja.

Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP.



To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w… pic.twitter.com/hZZVHH2kO3 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025

Art. 190 par.1 kk głosi, że "kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2.". Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

ZOBACZ: Groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Policja bada sprawę

W sobotę rano Komenda Stołeczna Policji przekazała, że "niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie 'X' podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku".

Groził prezydentowi. Zatrzymano 19-latka

Chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod zdjęciem prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia.

Była to odpowiedź na post na profilu "Łączy nas Piłka", zarządzanym przez PZPN, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia.

Zrzuty ekranu przedstawiające usunięty wpis anonimowego użytkownika można jednak znaleźć na portalach internetowych.

Jak zaznaczyła policja, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni