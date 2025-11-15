Groził prezydentowi. Policja zatrzymała 19-latka
Stołeczni policjanci zatrzymali 19-latka z powiatu otwockiego w związku z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku" zamieszczone w mediach społecznościowych. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie trwają.
"Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP. To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w toku" - poinformowała stołeczna policja.
Art. 190 par.1 kk głosi, że "kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2.". Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
W sobotę rano Komenda Stołeczna Policji przekazała, że "niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie 'X' podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku".
Chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod zdjęciem prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia.
Była to odpowiedź na post na profilu "Łączy nas Piłka", zarządzanym przez PZPN, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia.
Zrzuty ekranu przedstawiające usunięty wpis anonimowego użytkownika można jednak znaleźć na portalach internetowych.
Jak zaznaczyła policja, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.
