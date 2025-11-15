Wywiad dla brytyjskiej stacji GB News wyemitowano w nocy z piątku na sobotę.

- Niektórzy przywódcy krajów europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, są niesamowicie przewrażliwieni na punkcie sugestii, że ich obywatele są ważniejsi od obywateli z innych krajów - powiedział Donald Trump, komentując politykę migracyjną.

Donald Trump o Victorze Orbanie. "Inni przywódcy go nienawidzą"

Amerykański prezydent zwrócił uwagę na premiera Węgier Victora Orbana, "którego inni przywódcy nienawidzą, ale on wykonuje fantastyczną robotę". - Wiesz, ilu ludzi (migrantów - red.) wpuścił do swojego kraju? Zero. Nie ma żadnych problemów. Przyjął kilku Ukraińców w związku z trwającą wojną, ale w zasadzie to nikogo – powiedział Trump.

ZOBACZ: Donald Trump zagroził BBC, kierownictwo podało się do dymisji. Medium z przeprosinami

- Polska też nie przyjmuje ludzi. Są kraje, które po prostu odmawiają – stwierdził prezydent.

- Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory (prezydenckie - red.), jest fantastyczny. Nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi, wspólnemu znajomemu, poparłem go, a on wygrał wybory. Było to dość duże zaskoczenie. Ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem – powiedział Trump.

Spór Donalda Trumpa z BBC

Podczas rozmowy Donald Trump odniósł się także do sprawy konfliktu z BBC. Oznajmił, że ma "obowiązek" pozwać brytyjskiego nadawcę za zmontowanie i wyemitowanie jego wypowiedzi, która wprowadzała w błąd widzów. Zapowiedział, że pozew będzie będzie opiewać na sumę do 5 mld dol.

W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu przekazał też, że pozew zostanie złożony "najpewniej w przyszłym tygodniu". - Muszę to zrobić. Nawet przyznali, że oszukali - stwierdził prezydent.

Wspomniana wypowiedź pojawiła się w programie "Panorama" wyemitowanym tydzień przed głosowaniem w wyborach w USA. Zawarto w niej fragment przemówienia Donalda Trumpa sugerujący, że zachęca on swoich sympatyków do zamieszek na Kapitolu.

Wypowiedzi Trumpa dotyczące pójścia pod Kapitol, by "kibicować dzielnym senatorom i kongresmenom", zostały połączone ze słowami z innego wątku, w którym prezydent apelował do wyborców, by "walczyli jak diabli, bo inaczej nie będą mieć już kraju".

