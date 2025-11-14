Śmigłowiec TOPR przechodzi cykliczny remont, dlatego przez najbliższe cztery tygodnie tatrzańscy ratownicy będą wspierani przez załogę z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu wykorzystującą śmigłowiec W-3 Sokół w wersji SAR (poszukiwawczo-ratowniczej).

Wojskowy śmigłowiec nad Tatrami można było podziwiać w ostatnim tygodniu października, kiedy odbywało się zgrywanie załóg. Był to cykl szkoleń mających na celu przygotowanie do wspólnych działań ratowniczych.

Tatry. Wojskowy śmigłowiec tymczasowo zastąpi maszynę TOPR

Tatrzańscy ratownicy zaczęli używać śmigłowca podczas akcji ratowniczych na początku lat 70. Wówczas w okresie wzmożonego ruchu turystycznego śmigłowiec radzieckiej konstrukcji Mi-2 zaczął okazjonalnie stacjonować w Zakopanem. Na stałe - w sezonie letnim i zimowym - helikopter pojawił się pod Tatrami w 1975 r. Wówczas bazę zakopiańską obsługiwał zespół ratownictwa z Krakowa.

Od początku lat 90. TOPR dysponuje własnym śmigłowcem Sokół, którego ratownikom podarowała kancelaria prezydenta Lecha Wałęsy. W 1994 r. podczas działań ratowniczych maszyna uległa katastrofie w Dolinie Olczyskiej, w której zginęło dwóch pilotów i dwóch ratowników.

Po półtorarocznej przerwie śmigłowiec wrócił pod Tatry i jest niezastąpiony podczas wysokogórskich akcji. Kilkuminutowy lot śmigłowca zastąpił wielogodzinne wyprawy ratownicze, dzięki czemu znacznie skrócił się czas dotarcia do poszkodowanych.

We wrześniu br. TOPR poinformował, że planuje zakup nowego śmigłowca ratowniczego, który w perspektywie kilku lat zastąpi obecnie używaną maszynę W-3A Sokół. Zakup nowej maszyny przewidziany jest na lata 2029-2030. Wynika to z procedur rynkowych i prawnych, a także z konieczności przeszkolenia całej załogi w obsłudze nowego typu statku powietrznego, co zajmie od czterech do pięciu lat.

Równolegle planowany jest przegląd główny, remont i modernizacja śmigłowca W-3A Sokół w latach 2026-2027. Prace te mają być zorganizowane tak, by przestoje były jak najkrótsze. W czasie serwisowania wsparcia w akcjach ratunkowych udzieli Lotnictwo Wojska Polskiego.

