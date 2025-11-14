Wiceminister Arkadiusz Myrcha w programie "Graffiti". Oglądaj od godz. 7:40

Polska

W piątkowym wydaniu programu "Graffiti" Marcin Fijołek porozmawia z wiceministrem sprawiedliwości Arkadiuszem Myrchą. Transmisja na antenach Polsatu, Polsat News i Wydarzenia 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia od godz. 7:40.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Program "Graffiti" z udziałem Arkadiusza Myrchy. Oglądaj od godz. 7:40

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

 

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
