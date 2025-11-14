Wiatr, deszcz, a śnieg nie tylko w górach. Prognoza na weekend

W piątek w większości kraju można spodziewać się dużego zachmurzenia. Na północy kraju mogą dodatkowo wystąpić opady deszczu sięgające 10 mm. Rozpogodzenia mogą wystąpić na południu kraju. Temperatura będzie wahać się od 8 st. Celsjusza na wybrzeżu do nawet 17 st. Celsjusza na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, silniej zawiać może w rejonach górskich - w Sudetach i Bieszczadach porywy wiatru do 90 km/h.

Dla części województw Podkarpackiego oraz Małopolskiego IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 14 listopada od godz. 12 do 15 listopada do godz. 3 w nocy. Zagrożone są powiaty gorlicki, jasielski, krośnieński, sanocki, leski oraz bieszczadzki.

Prognoza pogody na weekend. IMGW wydało ostrzeżenia

Noc w centralnej części kraju, od Wielkopolski po Polesie, będzie deszczowa. Prognozowane opady deszczu mogą sięgać do 10 mm. W kotlinach górskich spodziewane są gęste mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 st. Celsjusza na wschodzie, do 7 st. Celsjusza na południu. Na Podhalu może spaść nawet do 0 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, podobnie jak w ciągu dnia najsilniej zawieje w górach - nawet do 70km/h.

Sobota w całym kraju będzie pochmurna. Większych przejaśnień spodziewać się można rano na Podkarpaciu. W pasie od Wielkopolski po Zamojszczyznę okresami może padać. W Małopolsce na obniżeniach terenu mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wahać się będzie od 4 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, do ok. 14 st. Celsjusza w Małopolsce.

Wysokie zachmurzenie utrzyma się także w nocy. Rozpogodzenia mogą wystąpić na północnym wschodzie - w tym regionie nie będzie także opadów. Takowe mogą wystąpić na pozostałym obszarze kraju, a na Mazowszu i Podlasiu mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, do 6 st. Celsjusza na południu.

