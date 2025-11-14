Tragedia w trakcie polowania. Nowe informacje prokuratury

Sędzia Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie poinformowała, że Sąd Rejonowy Lublin-Zachód przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące Dariusza L.

- Podstawą zastosowania aresztu jest zagrożenie surową karą, ale również obawa utrudniania postępowania przez podejrzanego, np. poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań, wynikająca z racji jego znajomości z rodziną pokrzywdzonego i innymi myśliwymi z jego okręgu - uzasadniła sędzia Śmiech.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała natomiast, że w piątek przeprowadzono sekcję zwłok postrzelonego 68-latka. - Biegły nie ma wątpliwości, że zgon nastąpił w wyniku postrzału i obrażeń doznanych w jego wyniku - dodała.

Tragedia w trakcie polowania. Nie żyje 68-latek

Prokuratura Rejonowa w Lublinie postawiła 50-letniemu Dariuszowi L. zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Oznacza to, że przewidywał, że obrany przez niego cel może być człowiekiem i godził się na to, że "spowoduje skutek w postaci śmierci człowieka". Podejrzany był trzeźwy.

- Sprawca stał na ambonie, a więc widział teren. Był wyposażony w celownik termowizyjny, z którego korzystał, a nadto wiedział, że pokrzywdzony zszedł ze swojej ambony i kieruje się w jego stronę - opisywała prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Podejrzany tłumaczył jednak, że zobaczył on dziki i pozostawał w przeświadczeniu, że strzały oddał do jednego z nich.

Nowe informacje prokuratury

Śledczy ustalili, że wtorkowe polowanie było formalnie zgłoszone przez myśliwych poprzez aplikację. Rozstawili się na łąkach w okolicy Milejowa, na ambonach odległych od siebie o ok. 200 metrów. Po kilku godzinach bezskutecznego czekania na zwierzynę, a także z powodu zapadającego zmierzchu i opadów deszczu postanowili zrezygnować z dalszego polowania.

Myśliwi dogadali się, że 68-latek najpierw zejdzie ze swojej ambony i uda się w kierunku Dariusza L., aby razem pójść do samochodu. W tym czasie podejrzany strzelił dwa razy ze swojej broni myśliwskiej. Dzieliło ich ok. 167 metrów. 68-latek został raniony w klatkę piersiową i ramię.

Po zorientowaniu się, że trafił w człowieka, zawiadomił służby. Na miejscu zabezpieczono broń obu myśliwych, telefony komórkowe, dokumenty i ich odzież. Polski Związek Łowiecki w wydanym komunikacie zadeklarował gotowość do współpracy z organami ścigania, aby wyjaśnić szczegóły zdarzenia.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie w tym roku w Polsce. W sierpniu, także na Lubelszczyźnie, doszło do śmiertelnego postrzelenia 60-latka podczas nocnego polowania w Młyniskach. Według wstępnych ustaleń śledczych 40-letni myśliwy również pomylił go z dzikiem. Prokuratura zatrzymanemu Sławomirowi A. przedstawiła wówczas zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Mężczyzna nadal jest aresztowany.

