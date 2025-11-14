"Kilka osób zostało potrąconych przez autobus na Valhallavägen na wysokości politechniki. W wyniku wypadku są zarówno osoby ranne, jak i zmarłe" - przekazała policja.

Służby na razie nie podają informacji na temat liczby ofiar ani szczegółów wypadków. Na miejscu pracują ratownicy i pogotowie ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia, w związku z czym Valhallavägen, jedna z arterii Sztokholmu, została częściowo zamknięta.

"Wypadek został zakwalifikowany jako spowodowanie śmierci innej osoby, ale przyczyna zdarzenia nie jest jeszcze znana" - przekazali funkcjonariusze.

Po godzinie 16:30 służby przekazały, że na miejsce wypadku przybyli technicy. Zbadają miejsce zdarzenia, które zostało zamknięte w celu zabezpieczenia ewentualnych śladów.

Premier Szwecji: Wzywam wszystkich do okazania szacunku

Po godzinie 17 do tragedii odniósł się premier Szwecji Ulf Kristersson.

- Dotarła do mnie tragiczna wiadomość, że kilka osób zginęło i zostało rannych na przystanku autobusowym w centrum Sztokholmu. Być może byli to ludzie wracający do swoich rodzin, przyjaciół lub po prostu spędzający spokojny wieczór w domu - napisał premier w serwisie X.

- Nie znamy jeszcze przyczyny tego zdarzenia, ale w tej chwili moje myśli kierują się przede wszystkim ku ofiarom i ich bliskim - podkreślił polityk.

- Policja, pogotowie ratunkowe i służby ratownicze mają teraz przed sobą bardzo trudne i ważne zadanie. Wzywam wszystkich do okazania szacunku i zrozumienia dla ich pracy - zaapelował Kristersson.

