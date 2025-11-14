Działanie Inspekcji Weterynaryjnej doprowadziło do wykrycia bakterii Listeria monocytogenes w boczku rolowanym premium PIKOK, 100 g, o numerze partii: 2517061. Termin przydatności do spożycia tego produktu to od 17 do 24 listopada 2025 roku. Dystrybutorem wędliny jest Lidl.

Ostrzeżenie GIS. Niebezpieczna bakteria w boczku

GIS ostrzegł w komunikacie, że zjedzenie boczku, szczególnie bez obróbki termicznej, może wywołać chorobę zwaną listeriozą. To rzadka, ale poważna dolegliwość, do której objawów zalicza się gorączkę, biegunkę, bóle ciała. Zakażenie bakterią może prowadzić do ciężkich powikłań u osób z obniżoną odpornością i kobiet w ciąży, u których może dojść m.in. do poronienia.

Listeria monocytogenes ma zdolność do namnażania nawet w niskiej temperaturze, utrzymywanej wewnątrz lodówki. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.

"W zakładzie producenta została uruchomiona procedura wycofania z rynku zakwestionowanego produktu" - podał GIS.

"Klienci, którzy kupili wskazany produkt powinni zastosować się do informacji o wycofaniu i nie spożywać wskazanej partii. Dostawca Lukullus Sp. z o.o. Sp.k. oraz firma Lidl przepraszają wszystkich konsumentów, którzy kupili wskazany produkt, za zaistniałą sytuację i zapewniają, że grono specjalistów każdego dnia dba o bezpieczeństwo oferowanych artykułów" - poinformowano na stronie internetowej Lidla.

Produkty wycofywane ze sklepowych półek. Nie zaleca się ich spożycia

Również w piątek GIS przekazał ostrzeżenie o stwierdzeniu zbyt wysokiego stężenia pestycydu chlorpiryfosu w fasoli "Jaś Piękny" o numerze partii: 29.08.2025. Data przydatności do spożycia, oznacza na opakowaniu, to 30 stycznia 2027 r. Dystrybutorem i producentem jest F.P.H.U. "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk.

Dystrybutor wdrożył procedurę wycofania produktu z rynku i poinformował swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji. "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce" - podał GIS.

Natomiast dzień wcześniej - w czwartek - Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF) oraz przez polskiego dystrybutora kwestionowanych produktów Unilever Polska Sp. z o.o. o możliwym zanieczyszczeniu określonych partii produktów Knorr fragmentami metalu i/lub gumy.

Producent zdecydował się wycofać określone partie m.in. takich produktów Knorr jak: zupa borowikowa, barszcz biały, zapiefix vege, panierka chrupiący kurczak z czosnkiem i delikatna przyprawa uniwersalna.

"Produkt można zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony; konsumenci otrzymają zwrot środków. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie kwestionowanych partii produktów" - przekazał GIS, na którego stronie dostępna jest pełna lista z numerami partii.

