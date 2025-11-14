Rosyjski statek szpiegowski Karelia zbliżył się pod koniec ubiegłego miesiąca na odległość 15 mil morskich, czyli około 28 km od wybrzeży Oahu na Hawajach - poinformowała w czwartek amerykańska straż przybrzeżna, zapewniając, że jej samoloty i okręty od dwóch tygodni obserwują rosyjską jednostkę.

Dziennik "Honolulu Star Advertiser" przypomniał, że zgodnie z prawem międzynarodowym morze terytorialne rozciąga się na szerokość 12 mil morskich od tzw. linii podstawowej. Karelia została zauważona trzy mile morskie dalej.

Rosyjski statek szpiegowski u wybrzeży Hawajów. W pobliżu kluczowa baza marynarki wojennej USA

W komunikacie prasowym nie podano aktualnej lokalizacji statku, ale rzecznik prasowy straży poinformował gazetę, że rosyjska jednostka wciąż przebywa na wodach międzynarodowych u wybrzeży Hawajów.

Na tym archipelagu, położonym w północnej części Oceanu Spokojnego, znajduje się m.in. siedziba Floty Pacyfiku, a także największy na świecie poligon rakietowy Pacific Missile Range, na którym można jednocześnie prowadzić operacje nawodne, podziemne, powietrzne i kosmiczne.

Karelia to szpiegowski statek projektu 864, czy Vishnya w kodzie NATO. Budowano je w latach 80. ubiegłego wieku do zbierania danych wywiadowczych dla sowieckiej marynarki wojennej.

