Rosyjski statek szpiegowski u wybrzeży stanu USA. Straż w gotowości
U wybrzeży Hawajów zlokalizowano rosyjski statek szpiegowski Karelia - poinformowała w czwartek amerykańska straż przybrzeżna. W pobliżu znajduje się m.in. siedziba Floty Pacyfiku.
Rosyjski statek szpiegowski Karelia zbliżył się pod koniec ubiegłego miesiąca na odległość 15 mil morskich, czyli około 28 km od wybrzeży Oahu na Hawajach - poinformowała w czwartek amerykańska straż przybrzeżna, zapewniając, że jej samoloty i okręty od dwóch tygodni obserwują rosyjską jednostkę.
Dziennik "Honolulu Star Advertiser" przypomniał, że zgodnie z prawem międzynarodowym morze terytorialne rozciąga się na szerokość 12 mil morskich od tzw. linii podstawowej. Karelia została zauważona trzy mile morskie dalej.
Rosyjski statek szpiegowski u wybrzeży Hawajów. W pobliżu kluczowa baza marynarki wojennej USA
W komunikacie prasowym nie podano aktualnej lokalizacji statku, ale rzecznik prasowy straży poinformował gazetę, że rosyjska jednostka wciąż przebywa na wodach międzynarodowych u wybrzeży Hawajów.
Na tym archipelagu, położonym w północnej części Oceanu Spokojnego, znajduje się m.in. siedziba Floty Pacyfiku, a także największy na świecie poligon rakietowy Pacific Missile Range, na którym można jednocześnie prowadzić operacje nawodne, podziemne, powietrzne i kosmiczne.
Karelia to szpiegowski statek projektu 864, czy Vishnya w kodzie NATO. Budowano je w latach 80. ubiegłego wieku do zbierania danych wywiadowczych dla sowieckiej marynarki wojennej.
