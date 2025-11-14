Rakiety i drony nad Kijowem. Są ofiary i ranni

W piątek w nocy podczas zmasowanego ataku na Kijów, rosyjskie wojska wykorzystały rakiety balistyczne i drony uderzeniowe. Według wstępnych ustaleń co najmniej dwie osoby nie żyją, a kilkadziesiąt jest rannych. Z kolei w wyniku nocnych działań Ukrainy w Rosji, uszkodzone zostały konstrukcje nadbrzeżne w porcie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.

Rosjanie zaatakowali Kijów

Mer Ukrainy Władimir Kliczko określił atak Rosjan jako "zmasowany". W mieście słychać było serię eksplozji. Według przekazanych przez niego wstępnych informacji, odłamki drona uderzyły w pięciopiętrowy budynek mieszkalny.

 

Doszło również do pożaru w dzielnicy darnickiej i pożaru budynku mieszkalnego w dzielnicy Padół. Polityk dodał, że informacje na temat skali zniszczeń i ewentualnych ofiar są obecnie ustalane. Według informacji przekazanych przez portal Unian, wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych, kilkadziesiąt osób jest rannych. 

Nocny atak na Kijów. Wystrzelono pociski balistyczne i drony 

Uszkodzeniu uległ też system ciepłowniczy Kijowa, a w jednej z dzielnic doszło do przerw w dostawie prądu

 

ZOBACZ: Rosjanie zrzucili ogromną, 3-tonową bombę na Ukrainę. Jest nagranie

 

Atak poprzedziło ogłoszenie alarmu powietrznego na szeroką skalę na terenie całej Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31K - nośników pocisków Kindżał - oraz dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych.

 

Tuż po północy ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły o wzmożonym ruchu w kierunku Kijowa. Wojsko poinformowało o wystrzeleniu pocisków balistycznych z obwodu briańskiego Federacji Rosyjskiej w kierunku ukraińskiej stolicy.

 

Według komunikatu, rosyjskie rakiety zostały wymierzone w Kijów i kilka innych regionów Ukrainy. Łącznie zostało uszkodzonych 30 budynków.

Atak na port w Noworosyjsku. Uszkodzony skład ropy naftowej

Tymczasem podczas ukraińskiego ataku drona, który nastąpił w piątek w godzinach porannych, zostały uszkodzone trzy budynki mieszkalne, skład ropy naftowej i konstrukcje nadbrzeżne w rosyjskim porcie nad Morzem Czarnym w Noworosyjsku - to informacje przekazane przez Rosjan.

 

ZOBACZ: Ukraina szykuje się na rosyjski sabotaż. Tworzą "mapy promieniowania"

 

Dowództwo operacyjne obwodu krasnodarskiego poinformowało na Telegramie, że odłamki drona uderzyły w trzy mieszkania, tłukąc okna, ale nikt nie odniósł obrażeń.

 

W wyniku ataku, uszkodzeniu uległy również skład ropy naftowej w kompleksie przeładunkowym, a także konstrukcje nadbrzeżne, jednak nie podano żadnych dalszych szczegółów.

 

jp / polsatnews.pl / PAP / Reuters
