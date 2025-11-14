Mer Ukrainy Władimir Kliczko określił atak Rosjan jako "zmasowany". W mieście słychać było serię eksplozji. Według przekazanych przez niego wstępnych informacji, odłamki drona uderzyły w pięciopiętrowy budynek mieszkalny.

Doszło również do pożaru w dzielnicy darnickiej i pożaru budynku mieszkalnego w dzielnicy Padół. Polityk dodał, że informacje na temat skali zniszczeń i ewentualnych ofiar są obecnie ustalane. Według informacji przekazanych przez portal Unian, wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych, kilkadziesiąt osób jest rannych.

Nocny atak na Kijów. Wystrzelono pociski balistyczne i drony

Uszkodzeniu uległ też system ciepłowniczy Kijowa, a w jednej z dzielnic doszło do przerw w dostawie prądu.

Atak poprzedziło ogłoszenie alarmu powietrznego na szeroką skalę na terenie całej Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31K - nośników pocisków Kindżał - oraz dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych.

Tuż po północy ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły o wzmożonym ruchu w kierunku Kijowa. Wojsko poinformowało o wystrzeleniu pocisków balistycznych z obwodu briańskiego Federacji Rosyjskiej w kierunku ukraińskiej stolicy.

Według komunikatu, rosyjskie rakiety zostały wymierzone w Kijów i kilka innych regionów Ukrainy. Łącznie zostało uszkodzonych 30 budynków.

Atak na port w Noworosyjsku. Uszkodzony skład ropy naftowej

Tymczasem podczas ukraińskiego ataku drona, który nastąpił w piątek w godzinach porannych, zostały uszkodzone trzy budynki mieszkalne, skład ropy naftowej i konstrukcje nadbrzeżne w rosyjskim porcie nad Morzem Czarnym w Noworosyjsku - to informacje przekazane przez Rosjan.

Dowództwo operacyjne obwodu krasnodarskiego poinformowało na Telegramie, że odłamki drona uderzyły w trzy mieszkania, tłukąc okna, ale nikt nie odniósł obrażeń.

W wyniku ataku, uszkodzeniu uległy również skład ropy naftowej w kompleksie przeładunkowym, a także konstrukcje nadbrzeżne, jednak nie podano żadnych dalszych szczegółów.

