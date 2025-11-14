Prof. Szymon Malinowski gościem programu "Najważniejsze pytania"
Gościem piątkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie profesor Szymon Malinowski, przewodniczący Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk, fizyk i profesor nauk o Ziemi. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Szymon Malinowski jest fizykiem atmosfery, profesorem nauk o Ziemi i popularyzatorem nauki o klimacie. Naukowiec odpowie na pytania Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza.
Profesor pełni funkcję dyrektora Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest założycielem i redaktorem serwisu Naukaoklimacie.pl. Współautor podręcznika „Nauka o klimacie” i główna postać głośnego filmu dokumentalnego "Można panikować".
