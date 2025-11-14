Szymon Malinowski jest fizykiem atmosfery, profesorem nauk o Ziemi i popularyzatorem nauki o klimacie. Naukowiec odpowie na pytania Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza.

Profesor pełni funkcję dyrektora Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest założycielem i redaktorem serwisu Naukaoklimacie.pl. Współautor podręcznika „Nauka o klimacie” i główna postać głośnego filmu dokumentalnego "Można panikować".

