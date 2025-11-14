Prof. Szymon Malinowski gościem programu "Najważniejsze pytania"

Polska

Gościem piątkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie profesor Szymon Malinowski, przewodniczący Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk, fizyk i profesor nauk o Ziemi. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Dwaj prezenterzy programu "Najważniejsze pytania" stoją obok siebie na tle grafiki z napisem "najważniejsze? pytania"
Polsat News
Gościem programu "Najważniejsze pytania" będzie profesor Szymon Malinowski będzie

Szymon Malinowski jest fizykiem atmosfery, profesorem nauk o Ziemi i popularyzatorem nauki o klimacie. Naukowiec odpowie na pytania Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza.

 

Profesor pełni funkcję dyrektora Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest założycielem i redaktorem serwisu Naukaoklimacie.pl. Współautor podręcznika „Nauka o klimacie” i główna postać głośnego filmu dokumentalnego "Można panikować".

 

Wszystkie wydania programu "Najważniejsze pytania" można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Niebezpieczna moda w Polsce. Do szpitala trafiają dziesiątki podtrutych osób
Maciej Olanicki / mol / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KLIMATKRYZYS KLIMATYCZNYNAJWAŻNIEJSZE PYTANIANAUKAPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 