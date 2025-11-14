Do zdarzenia doszło 25 października przy ul. Wyszogrodzkiej na warszawskim Targówku. Zgłoszenie wpłynęło do policji około godz. 19.30. Funkcjonariusze dowiedzieli się z relacji, że sprawcy kupili alkohol, a potem zaczęli znieważać poszkodowanych na tle narodowościowym.

"Jeden z nich, wyjął przedmiot przypominający broń i pokazał obsłudze sklepu, po czym zaatakował klienta i wyszedł. Pracownicy natychmiast zareagowali i wypchnęli jego kolegę ze sklepu. Ten jednak po chwili wrócił z kastetem w dłoni i groził im śmiercią. Zabrał z półki kilka produktów i wyszedł" - czytamy w komunikacie warszawskiej policji.

Warszawa. Polacy pobili Ukraińców w sklepie

Natychmiast po zgłoszeniu ruszyła szeroko zakrojona akcja policji. W działania zaangażowano kryminalnych i funkcjonariuszy pionu prewencji z Targówka, a także policjantów z Pragi-Północ, Białołęki i innych jednostek.

Mundurowi zabezpieczyli nagranie z monitoringu i rozesłali wizerunki podejrzanych wszystkim patrolom. Na miejsce skierowano również policyjnego przewodnika z psem tropiącym, grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki.

Niedługo później obaj podejrzani zostali zatrzymani w jednym z mieszkań przy tej samej ulicy. Przy 34-latku zabezpieczono przedmiot przypominający broń, a przy 42-latku - kastet. Obaj byli pod wpływem alkoholu. W mieszkaniu zatrzymano również 28-letniego mężczyznę, u którego znaleziono narkotyki.

Policjanci ustalili, że 34- i 42-latek byli wcześniej wielokrotnie karani. Zebrane materiały przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie mężczyźni usłyszeli zarzuty znieważenia i kierowania gróźb karalnych na tle narodowościowym wobec obywateli Ukrainy, nawoływania do nienawiści oraz dokonania rozboju.

Za te przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Trwają czynności śledcze.

