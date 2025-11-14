Paweł Szefernaker w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15

Rozmówcą Grzegorza Kępki w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" będzie Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Transmisja od godz. 19.15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Mężczyzna w okularach i granatowym garniturze z krawatem siedzi w studiu telewizyjnym, z widokiem nocnego miasta na tle.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker

Drugim gościem programu będzie Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

 

