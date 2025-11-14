Portugalska obrona cywilna poinformowała, że ofiarami orkanu jest para seniorów w wieku 88 lat z miejscowości Seixal. Ratownicy znaleźli ich ciała po sforsowaniu drzwi i okien w zalanym przez ulewne deszcze i powódź domu. Dokładne przyczyny ich śmierci nie są znane.

Agencja AFP podaje dystrykt Setubal, w którym doszło do tragedii, jest jednym z najbardziej dotkniętych przez żywioł regionów. Orkan Claudia pustoszy kontynentalną część Portugalii oraz wyspę Madera.

Orkan Claudia. Ulewy i podtopienia w Portugali i na Maderze

Z powodu licznych podtopień oraz silnego wiatru swoje domy musiało opuścić kilkadziesiąt osób. Wśród nich przeważają mieszkańcy gminy Nisa, na wschodzie kraju, gdzie po południu pojawiło się tornado niszcząc kilkanaście budynków mieszkalnych, m.in. zrywając dachy z budynków.

W całej Portugalii od czwartku nieprzejezdnych wskutek podtopień jest kilkaset dróg. Także na kilku liniach kolejowych wstrzymano ruch pociągów, m.in. z powodu zalegających na szynach połamanych drzew lub metalowych struktur.

Zamknięta dla ruchu jest m.in. trasa kolejowa pomiędzy Covilha a Tortosendo, na środkowym wschodzie kraju, gdzie z powodu osunięcia się ziemi doszło do deformacji trakcji i wypadnięcia z szyn pociągu.

Na skutek wichur doszło w całym kraju do licznych awarii sieci energetycznych, co pozbawiło dostaw prądu ponad 30 tys. gospodarstw domowych.

