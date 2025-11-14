Nastolatka potrącona na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR

Polska

15-latka trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło w miejscowości Lipnica. Kierująca autem 44-latka potrąciła nastolatkę na przejściu dla pieszych. Stan dziewczynki jest ciężki, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szary samochód osobowy z pękniętą przednią szybą stoi na poboczu drogi. W prawym górnym rogu znajduje się wstawka ze zdjęciem żółtego śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na pasie startowym.
Polsat News/KPP w Bytowie
Dwie piętnastolatki potrącone w Lipnicy

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 7 w miejscowości Lipnica. Dwie 15-latki przechodziły przez przejście dla pieszych, gdy w jedną z nich uderzył samochód osobowy.

 

Badanie wykazało, że kierująca autem 44-latka była trzeźwa. Służby pracują na miejscu zdarzenia, by ustalić okoliczności wypadku.

Wypadek w Lipnicy. Ranna 15-latka, lądował LPR

Sierżant sztabowy Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie przekazał w rozmowie z Polsat News, że stan poszkodowanej dziewczynki jest ciężki. Została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z pobliskich szpitali.

 

Druga z nastolatek zdołała odskoczyć i uniknąć uderzenia, nie doznała większych obrażeń.

 

Ruch na drodze wojewódzkiej 212 został wstrzymany z powodu lądowania śmigłowca LPR. Sierżant sztabowy Łaszcz poinformował, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze ok. godziny.

 
 

 

Jakub Pogorzelski / bp / polsatnews.pl
LIPNICANASTOLATKIPOLICJAPOLSKAWYPADEK

