Pierwsza dama Marta Nawrocka poinformowała, że ma zamiar otworzyć w najbliższych dniach fundację "Blisko Ludzkich Spraw", która zajmie się m.in. walką z przemocą w internecie oraz pomocą osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

W piątek telewizja w Polsce24 opublikowała wywiad z pierwszą damą Martą Nawrocką; tego dnia mija 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

- Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. (...) To będzie działalność typowo społeczna, apolityczna, odłączona od polityki. Samo dobro, które będzie z tego płynęło - przekazała pierwsza dama w rozmowie.

Marta Nawrocka zakłada fundację "Blisko Ludzkich Spraw"

Pytana o cele fundacji, wymieniła: walkę z hejtem i przemocą w internecie, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans młodzieży i dzieci z mniejszych miejscowości.

Zapowiedziała m.in. program "Oddech dla bohaterek" skierowany m.in. do matek dzieci z niepełnosprawnościami. Jak tłumaczyła, chodzi o to, by "mogły odetchnąć od swojej ciężkiej pracy, opieki nad swoimi dziećmi". - To będą takie zajęcia terapeutyczne dla kobiet, też będzie można zabrać swoje dzieci, będzie dla nich opieka - podkreśliła.

ZOBACZ: Oficjalne portrety Karola i Marty Nawrockich. Tak zaprezentowała się prezydencka para

Pierwsza dama poinformowała, że fundacja, którą chce założyć, będzie się nazywała "Blisko Ludzkich Spraw". - Myślę, że kampania też zmotywowała mnie do tego, jak nazwać fundację. Bo byliśmy oboje blisko ludzi podczas kampanii i chcemy, by ta prezydentura też była blisko tych zwykłych ludzi, którzy swoją ciężką pracą tworzą naszą piękną Polskę - zaznaczyła.

Nawrocka podkreśliła w wywiadzie, że działalność małżonki Prezydenta RP "jest apolityczna". - Wspólny cel to czynienie dobra - dodała.

Pierwsza dama o swoim mężu: Tytan pracy

Pytana o pracę Karola Nawrockiego w ostatnich miesiącach, stwierdziła, że jej mąż to "tytan pracy". Podkreśliła, że podziwia go za to, jak łączy życie zawodowe, dom, dzieci.

- Ja myślę, że tą siłą jest jego autentyczność i dzięki temu wygrał wybory - oceniła. - Wszystkie badania na to wskazują, że po 100 dniach prezydentury mój mąż jest numerem jeden na polskiej scenie politycznej. Myślę, że zasłużył na to swoją ciężką pracą - dodała.

ZOBACZ: Jaką pierwszą damą będzie Marta Nawrocka? Padły deklaracje

Z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że ponad połowa ankietowanych - 55,8 proc. - jest zadowolona z pracy prezydenta Karola Nawrockiego. Odmienne zdanie wyraziło 30,8 proc., a 13,4 proc. nie ma w tej sprawie opinii. Badanie IBRiS przeprowadzono w dniach 7-8 listopada br. na próbie 1067 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni