Z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" wynika, że ponad połowa badanych Polaków - 55,8 proc. - jest zadowolona z prezydenta Karola Nawrockiego.

Odmienne zdanie wyraziło 30,8 proc., a 13,4 proc. nie ma w tej sprawie opinii.

Jak Polacy oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego? Nowy sondaż

Najbardziej pozytywnie nastawieni do Karola Nawrockiego są wyborcy PiS - zadowolonych z jego prezydentury jest w tej grupie 99 proc. badanych oraz wyborcy Konfederacji - 75 proc. pozytywnych opinii.

Przeciwne nastroje panują z kolei wśród elektoratu Koalicji 15 Października. Tylko 12 proc. uważa, że Karol Nawrocki "sprawdził się jako głowa państwa".

Jak podali, prezydenta bardziej pozytywnie oceniają mężczyźni (64 proc.), niż kobiety (43 proc.), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (72 proc.) i wsi (52 proc.), niż większych aglomeracji (powyżej 250 tys. mieszkańców, 44 proc. pozytywnie, do 46 proc. negatywnie). Częściej są to też osoby podstawowym wykształceniem i zasadniczym zawodowym (63 proc.) oraz średnim (55 proc.) niż wyższym (47 proc.).

Bardziej zadowoleni z prezydenta są też badani czerpiący wiedzę głównie z internetu (71 proc.), YouTube i podcastów (75 proc.), Telewizji Republika (95 proc.), "Wiadomości" TVP (66 proc.), ale też "Faktów" TVN (50 proc.).

Badanie przeprowadził IBRiS w dniach 7-8 listopada br. na próbie 1067 osób.

100 dni prezydentury Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki złożył 6 sierpnia 2025 r. przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Od tego czasu podpisał 70 ustaw i 13 razy złożył weto.

Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej przedstawił program wyborczy (tzw. Plan 21) zawierający 21 postulatów opartych na czterech głównych kategoriach pod hasłami: rozwój, normalne państwo, bezpieczna Polska, dobrobyt.

Wśród haseł pojawiały się m.in. niższe i prostsze podatki, waloryzacja emerytur, zastopowanie Zielonego Ładu i paktu migracyjnego, rozwój CPK, energii atomowej i portów, wsparcie dla rolnictwa po utworzenie Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych.

W sumie w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury Nawrocki zaprezentował 11 projektów ustaw.

Karol Nawrocki w pierwszą podróż udał się 3 września do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Wracając z USA prezydent poleciał również do Włoch, gdzie spotkał się z premier Georgią Meloni. 5 września wybrał się do Watykanu, tam spotkał się z papieżem Leonem XIV i zaprosił go do Polski.

W ciągu pierwszych 100 dni Nawrocki złożył też wizytę na Litwie, w Finlandii oraz Niemczech, gdzie powiedział m.in., że jest zwolennikiem wypłacania reparacji Polsce, a Niemcy mogłyby zacząć je spłacać "budując siłę polskiego wojska i jednocześnie wschodnią flankę NATO". Z kolei podczas wizyty we Francji Nawrocki miał rozmawiać z prezydentem Emmanuelem Macronem o umowie handlowej między UE a krajami Mercosur. Nawrocki odwiedził również Estonię i Słowację.

