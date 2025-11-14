We wrześniu inflacja w Polsce wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym. W sierpniu osiągnęła taki sam wynik.

W październiku inflacja usług (5,6 proc. rdr) ponownie była sporo wyższa niż inflacja towarów (1,7 proc. rdr). Jednak w ujęciu rocznym inflacja cen usług stopniowo wyhamowuje - we wrześniu wyniosła ona 5,8 proc. rdr, a w sierpniu 6,0 proc.

Hamowanie dynamiki cen usług ma swoje odzwierciedlenie w powoli obniżającej się inflacji bazowej (we wrześniu i sierpniu ukształtowała się ona na poziomie 3,2 proc. wobec 3,3 proc. w lipcu).

GUS podał dane o inflacji. Jest spadek dynamiki wzrostu

W ubiegłym miesiącu najmocniej wzrosły ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - roczny wzrost w tej kategorii to 7,0 proc. Drugą najwyższą dynamiką charakteryzowały się ceny w kategorii "Edukacja" (6,2 proc. rdr). Trzeci najwyższy wzrost cen w ujęciu rocznym miał miejsce w kategorii "Restauracje i hotele" (5,5 proc.).

Najmocniej w dół poszły ceny w transporcie - o 2,3 proc. rok do roku. W ujęciu rocznym obniżyły się też ceny w kategoriach "Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego" oraz "Odzież i obuwie" (w obu przypadkach o 1,1 proc.).

ZOBACZ: Marian Banaś z zarzutami. Decyzja prokuratury wobec byłego szefa NIK



Narodowy Bank Polski w najnowszej, listopadowej projekcji inflacji i PKB przewiduje, że średnioroczna inflacja w 2026 r. spadnie do 2,9 proc. wobec 3,7 proc. prognozowanych na ten rok. W 2027 r. inflacja ma obniżyć się jeszcze bardziej - do 2,5 proc.

"W całym horyzoncie projekcji, czyli mniej więcej dwóch lat, inflacja powinna utrzymywać się na poziomie zgodnym z celem NBP" - mówił na listopadowym briefingu prezes NBP Adam Glapiński. Cel ten to 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem o 1 pkt. proc. w górę i w dół, co daje przedział tolerancji 1,5-3,5 proc.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni