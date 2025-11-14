Areszt dla "Wielkiego Bu". Jest decyzja sądu

Informację o areszcie dla Patryka M. przekazała Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie. - Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie utrzymał stosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, jak również zdecydował o przedłużeniu stosowania tego środka do 4 lutego roku - powiedziała rzecznik.

Decyzję sądu skomentował jeden z obrońców "Wielkiego Bu" mec. Łukasz Isenko - Według sądu podejrzany ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, co oczywiście stoi w opozycji do tego, co obrona dotychczas twierdziła i nadal twierdzi. Takiego zamiaru po stronie podejrzanego nigdy nie było - przekonywał adwokat.

- Kwestionujemy sprawstwo podejrzanego. Materiał dowodowy jest tak skonstruowany, że te zarzuty opierają się na pomówieniach dwóch osób, które całe swoje życie wchodziły w konflikt z prawem i pewnym momencie zdecydowały się na współpracę z organami ścigania celem uzyskania konkretnych korzyści procesowych. Prokurator uważa, że te osoby są wiarygodne. My stoimy na odmiennym stanowisku - wyjaśnił mec. Isenko.

Obrona przekonuje, że Patryk M. nie ukrywał się, gdyż podróżował, posługując się prawdziwymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Pełnomocnik zwrócił także uwagę, że "Wielki Bu" relacjonował swoje podróże w mediach społecznościowych, czego nie robiłby ktoś, kto ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości. Pełnomocnik "Wielkiego Bu" zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu.

Patryk M. po godz. 16.30 w czwartek został doprowadzony do lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej przy ul. Głowackiego, który prowadzi śledztwo w jego sprawie. Po około 45 minutach zakończyło się przesłuchanie.

Jego obrońcy Krzysztof Ways i Łukasz Isenko powiedzieli mediom, że ich klient usłyszał zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem i wprowadzeniem do obrotu narkotyków oraz zarzut kradzieży. Z przekazanych przez mecenasów informacji wynika, że podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak informował w czwartek przed przesłuchaniem, że mężczyzna usłyszy pięć zarzutów. Chodzi m.in. o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami w znacznej ilości. Przekazał, że więcej informacji prokuratura udzieli po zakończeniu czynności, najpewniej w piątek.

Decyzja ws. Wielkiego Bu. Komunikat prokuratury

Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu, skąd - jak informowała wówczas policja - planował udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Strona niemiecka 6 listopada przekazała go Polsce. W ubiegłym tygodniu Patryk M. ps. Wielki Bu został przekazany stronie polskiej przez władze niemieckie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Mężczyzna został umieszczony w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

W czasie kampanii prezydenckiej media i część polityków krytykowały Nawrockiego za kontakty z "Wielkim Bu" jako "członkiem gangu sutenerów". Nawrocki, którego pasją jest boks, mówił jesienią 2024 r. "Rzeczpospolitej", że poznał go kilkanaście lat temu na sali bokserskiej, walczyli "ze sobą w formule sportowej: oficjalnie, na sali bokserskiej, w gronie wielu innych zawodników”, a później wiele lat się nie widzieli.

Dodał, że nie odniesie się "do kwestii kryminalnych" i że nie ma o nich pojęcia. Z kolei we wpisie na platformie X Nawrocki napisał m.in., że "swoich przeciwników z ringu ceni za podjęcie walki, nie odpowiada jednak za ich życie pozasportowe".

