"18-latek został zatrzymany wieczorem 16 grudnia 2024 roku przed budynkiem komendy wojskowej. Według FSB mieszkaniec Barnaułu zamierzał podpalić budynek, aby uniemożliwić wysłanie żołnierzy do strefy działań wojennych" - podała Mediazona.

Sąd zakwalifikował próbę podpalenia budynku jako działalność terrorystyczną. W uzasadnieniu wyroku czytamy, że mężczyzna 18-latek miał nagrać film, w którym deklaruje chęć dołączenia do organizacji "Legion Wolność Rosji" wpisanej przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej na listę organizacji terrorystycznych.

"Wypełnił i przesłał ankietę osobową i nagrał film z przysięgą na wierność organizacji terrorystycznej, w którym potwierdził swoją gotowość do działania w jej szeregach przeciw bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej, a także wyjechać na terytorium Ukrainy w celu uczestniczenia w działaniach wojennych po stronie Ukrainy" - czytamy w komunikacie sądu.

17 lat więzienia dla 18-latka. Większość spędzi w kolonii o zaostrzonym rygorze

Według sądu Konstantinow za namową rzekomego "kuratora" z organizacji miał fotografować budynki rządowe w celu przygotowania zamachów. Od członka "Legion Wolność Rosji" miał otrzymać pieniądze i instrukcje przygotowania ładunków wybuchowych w warunkach domowych.

"16 grudnia 2024 roku Konstantinow przybył do wojskowego biura poboru, aby dokonać aktu terrorystycznego poprzez podpalenie. Został jednak zatrzymany przez funkcjonariuszy organów ścigania, co uniemożliwiło mu zrealizowanie zamiaru popełnienia aktu terrorystycznego" - przekazał sąd.

Uczeń technikum, który w momencie ogłoszenia wyroku miał 18 lat, został skazany na 17 lat pozbawienia wolności. Pierwsze 3 lata ma spędzić w więzieniu, a pozostałą część kary ma odbyć w kolonii poprawczej o zaostrzonym rygorze. Przez pierwsze dwa lata będzie pozbawiony przywilejów właściwych zakładom półotwartym.

