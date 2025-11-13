Ostrzeżenie przed "dużą wojną w Europie". "Putin osiągnął swój cel"

Prezydent Ukrainy ostrzegł w czwartek, że w najbliższych latach Federacja Rosyjska będzie gotowa do prowadzenia dużego konfliktu militarnego w Europie.

"Duża wojna w Europie". Zełenski wskazał, kiedy Rosja będzie gotowa

"Powinniśmy przyznać, że oni (Rosjanie - red.) chcą dużej wojny. Szykują się do niej tak, aby być gotowymi w 2029 lub 2030 r. i w tym czasie zacząć taką wojnę na kontynencie europejskim" - przekazał Zełenski w mediach społecznościowych. Podkreślał, że należy myśleć o tym, jak zatrzymać rosyjską armię jeszcze na Ukrainie.

Odnosząc się do zamrożonych rosyjskich aktywów, przekonywał, że ich przekazanie Kijowowi byłoby "wielką stratą dla Putina i ludzi z jego otoczenia".

Zełenski twierdzi, że społeczność międzynarodowa powinna zastosować silne naciski na Moskwę, tym bardziej, że sytuacja na polu walki nie wskazuje na to, żeby Rosjanie chcieli się zatrzymać, a ich przemysł zbrojeniowy zwiększa produkcję.

"Należy zrobić wszystko, aby zmniejszyć ich możliwości. Nie dawać im pieniędzy (...) i nie dawać im broni" - napisał ukraiński prezydent.

"Putni osiągnął swój cel". Ukraina nie otrzymała wsparcia

W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla Bloomberga Zełenski ocenił, że "Putin osiągnął swój cel" i wtargnięciami dronów oraz samolotów w przestrzeń powietrzną państw zachodnich "przestraszył niektórych przywódców". - To było bez wątpienia zastraszanie psychologiczne - podkreślił.

W konsekwencji - jak przekazał - część z nich wycofała się z przekazywania wsparcia w postaci systemów obrony powietrznej.

Ukraiński prezydent przyznał, że sytuacji na froncie jest trudna. Do tego dochodzą rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną przed okresem zimowym.

Odnosząc się do walk w Pokrowsku oświadczył, że ewentualną decyzję o wycofaniu wojsk powinno podjąć dowództwo wojskowe, które działa na miejscu.

