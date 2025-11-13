Zderzenie tramwajów w centrum Łodzi. Jest kilkunastu rannych

Jak ustalił Polsat News, do wypadku doszło ok. godz. 12.50.

- 29-letnia motornicza tramwaju linii nr 2 najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków panujących na torowisku i uderzyła w tył stojącego na światłach tramwaju linii nr 3, który prowadził 53-letni motorniczy - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl młodszy aspirant Maksymilian Jasiak. Mundurowy przekazał, że oboje motorniczy byli trzeźwi.

Łódź. Zderzenie tramwajów w centrum miasta, utrudnienia w ruchu

W wyniku zdarzenia 12 osób zostało rannych. Cztery z nich zostały przewiezione do szpitala z urazami głowy i twarzy oraz kończyn. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W zderzeniu uczestniczyły tramwaje linii nr 2 i 3. Podróżowało nimi łącznie ok. 120 osób.

Na miejscu pracuje 11 zespołów z akcji ratowniczej - straż pożarna, policjanci z KMP Łódź oraz pogotowie ratunkowe. Sprawą zajmą się teraz policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.

Ruch tramwajów na ul. Piotrkowskiej przy al. Mickiewicza jest wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 2, 3, 6, 7, 11, 19. Ruch na ich trasie na ul. Piotrkowskiej zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.

