Zamknięte stacje metra. Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy

Pociągi warszawskiego metra do niedzieli nie będą jeździły na trasie Wilanowska - Słodowiec. Utrudnienia na linii M1 rozpoczną się w czwartek wieczorem. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa. Powodem utrudnień jest wymiana urządzeń sterowania ruchem. Dodatkowo nieczynny będzie również Dworzec Centralny, który pozostanie zamknięty do wtorku.
"Pociągi nie będą jeździły między stacjami Wilanowska i Słodowiec od czwartku, od około godziny 21.30 - do końca kursowania w niedzielę. Będą kursowały na dwóch odcinkach Młociny - Słodowiec oraz Kabaty - Wilanowska. W tym czasie na ulice wyjadą zastępcze autobusy i tramwaje, kursujące codziennie od godzin porannych do godziny 2.30 w nocy" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.
Autobusy linii ZM1 będą jeździły w ciągu dnia co około 3 minuty (w niedziele co około 4 minuty, wieczorami co 5-7,5 minuty) z przystanku Metro Wilanowska w alei Niepodległości i jechały wzdłuż trasy linii M1 do pętli przy stacji Słodowiec.
Autobusy zatrzymają się na przystankach w pobliżu stacji metra: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont.
Podobnie do ZM1 zaplanowana została trasa tramwajów linii 61, które będą odjeżdżały z pętli Wyścigi ulicami: Puławska, Marszałkowska, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego, Marymoncka i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Winnica.
Drugą tramwajową linią zastępczą w czasie prac na stacjach metra będzie 76. Tramwaje tej linii wyruszą z Miasteczka Wilanów do centrum (podobnie jak linii 16), a następnie ulicami Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Marymoncką i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Tarchomin Kościelny.
Trasy obydwu linii będą przebiegały w pobliżu stacji metra linii M1: Wilanowska (linia 61), Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont i Słodowiec.
"Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 będą kursowały także w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 oraz 15/16 listopada) do ok. godz. 2.30, czyli tak jak nocne kursy metra. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14" - przekazał ZTM.
Pomocą będą służyć informatorzy ZTM, których będzie można spotkać w pobliżu nieczynnych stacji metra: Wilanowska, Słodowiec, Świętokrzyska, Centrum, Dworzec Gdański i Politechnika.
Podczas trwania utrudnień na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia. Dodatkowo, w tym samym czasie, ZTM wymieni rozdzielnicę prądu stałego na stacji Politechnika.
W tym samym czasie nieczynny będzie Dworzec Centralny, zamknięty do wtorku. Pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.
Pasażerowie wysiadający, czy dojeżdżający, do stacji Warszawa Gdańska muszą pamiętać o zmianach w kursowaniu metra.
