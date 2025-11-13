Zamknięte stacje metra. Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy

"Pociągi nie będą jeździły między stacjami Wilanowska i Słodowiec od czwartku, od około godziny 21.30 - do końca kursowania w niedzielę. Będą kursowały na dwóch odcinkach Młociny - Słodowiec oraz Kabaty - Wilanowska. W tym czasie na ulice wyjadą zastępcze autobusy i tramwaje, kursujące codziennie od godzin porannych do godziny 2.30 w nocy" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii ZM1 będą jeździły w ciągu dnia co około 3 minuty (w niedziele co około 4 minuty, wieczorami co 5-7,5 minuty) z przystanku Metro Wilanowska w alei Niepodległości i jechały wzdłuż trasy linii M1 do pętli przy stacji Słodowiec.

Autobusy zatrzymają się na przystankach w pobliżu stacji metra: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont.

Podobnie do ZM1 zaplanowana została trasa tramwajów linii 61, które będą odjeżdżały z pętli Wyścigi ulicami: Puławska, Marszałkowska, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego, Marymoncka i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Winnica.

Drugą tramwajową linią zastępczą w czasie prac na stacjach metra będzie 76. Tramwaje tej linii wyruszą z Miasteczka Wilanów do centrum (podobnie jak linii 16), a następnie ulicami Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Marymoncką i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Tarchomin Kościelny.

Trasy obydwu linii będą przebiegały w pobliżu stacji metra linii M1: Wilanowska (linia 61), Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont i Słodowiec.

"Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 będą kursowały także w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 oraz 15/16 listopada) do ok. godz. 2.30, czyli tak jak nocne kursy metra. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14" - przekazał ZTM.

Pomocą będą służyć informatorzy ZTM, których będzie można spotkać w pobliżu nieczynnych stacji metra: Wilanowska, Słodowiec, Świętokrzyska, Centrum, Dworzec Gdański i Politechnika.

Podczas trwania utrudnień na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia. Dodatkowo, w tym samym czasie, ZTM wymieni rozdzielnicę prądu stałego na stacji Politechnika.

W tym samym czasie nieczynny będzie Dworzec Centralny, zamknięty do wtorku. Pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Pasażerowie wysiadający, czy dojeżdżający, do stacji Warszawa Gdańska muszą pamiętać o zmianach w kursowaniu metra.

