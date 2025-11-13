Korea Południowa w czwartek tymczasowo wstrzymała ruch lotniczy, ponieważ ponad pół miliona studentów przystąpiło do kluczowego w kraju egzaminu wstępnego na uniwersytet.

ZOBACZ: Chaos na lotniskach w USA. Tysiące lotów odwołanych i opóźnionych

Łącznie 554 000 studentów złożyło wnioski o udział w tegorocznym teście, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem i najwyższą liczbę od 2018 roku - podała agencja Yonhap News, powołując się na Ministerstwo Edukacji.

Korea Południowa wstrzymuje ruch lotniczy. Powodem egzaminy na studia

Studenci rywalizują o miejsca na najlepszych uniwersytetach w kraju, szczególnie teraz, gdy południowokoreański rząd wycofał się z planów zwiększenia limitów w szkołach medycznych. Z tego powodu w kraju trwały strajki.

Aby zapewnić uczniom maksymalnie sterylne warunki i uchronić ich przed hałasem, podczas sekcji odsłuchowej z języka angielskiego, wszystkie starty i lądowania samolotów zostały zawieszone w całym kraju. Przerwa potrwała 35 minut. Godziny otwarcia i zamknięcia giełdy również zostały opóźnione, tym razem o godzinę, po to aby złagodzić ruch w godzinach porannego szczytu. Także banki i urzędy publiczne nakazały swoim pracownikom rozpoczęcie pracy godzinę później, aby uniknąć korków na drogach.

ZOBACZ: Południowokoreańska armia coraz mniejsza. Niska dzietność odbija się na wojsku

- Jestem naprawdę zdenerwowany, ale ponieważ przygotowałem się tyle czasu, zrobię wszystko, co w mojej mocy - powiedział jeden z uczniów w rozmowie z AFP, cytowany przez dziennik "The Straits Times".

Dodał, że jego rodzice byli "jeszcze bardziej zdenerwowani" niż on, gdy wychodził z domu. - Próbowali się upewnić, że wszystko ze sobą zabrałem - powiedział.

Łącznie 145 lotów, w tym 75 międzynarodowych, zostało opóźnionych z powodu egzaminu - poinformowało koreańskie Ministerstwo Ziemi, Transportu i Gospodarki Morskiej w rozmowie z agencją AFP.

Korea Południowa. Jeden posiłek może przynieść pecha

Jak zauważyła AFP, ośmiogodzinny czwartkowy egzamin zadecyduje nie tylko o tym, czy uczeń zostanie przyjęty na uczelnię, ale także o jego przyszłych dochodach, a nawet miejscu zamieszkania. Stres zdających i ich rodzin jest więc ogromny.

ZOBACZ: Technologia na pauzie. AI wyłączone, by chronić uczciwość egzaminów

Rodzice tłoczą się w kościołach i świątyniach buddyjskich. Wiadomo też, że przed egzaminem nie należy jeść zupy z wodorostów, grożącej abiturientom pechem. Koreańczycy wierzą, że śliskie wodorosty mogą spowodować poślizgnięcie się zdającego.

Egzaminowanych wspierają młodsi uczniowie: kibicujący koledzy zbierają się przy wejściu do szkół z motywacyjnymi plakatami i życzeniami doskonałych wyników testu, na który składa się około 200 pytań z różnych przedmiotów.

W tym roku wszystkie koreańskie uczelnie zostały po raz pierwszy zobligowane od zapoznania się z historią niepożądanych zachowań kandydatów - zwłaszcza z doniesieniami o ewentualnym nękaniu rówieśników. Wcześniej szkoły wyższe mogły, lecz nie musiały brać pod uwagę tych informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni