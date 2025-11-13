Przesłuchanie trwało 45 minut. Jak poinformował rzecznik prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, Patryk M. usłyszał pięć zarzutów, najpoważniejszy dotyczy działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami w znacznej ilości. "Wielki Bu" ma także odpowiedzieć za kradzież z włamaniem do samochodu i przerobienia oznaczeń identyfikacyjnych w tym pojeździe.

- Nasz klient nie tylko się nie przyznaje, ale kwestionuje fakt, że takie sytuacje, które zostały opisane w zarzutach, miały w ogóle miejsce. Ma nadzieję, że w trakcie postępowania zostanie to wyjaśnione, a on finalnie oczyszczony ze stawianych mu zarzutów - powiedział pełnomocnik "Wielkiego Bu". Patryk M. zostanie w czwartek przetransportowany do aresztu śledczego w Lublinie.

Do zatrzymania mężczyzny doszło 12 września na lotnisku w Hamburgu. Planował się on stamtąd udać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po zatrzymaniu oskarżony ubiegał się w Niemczech o azyl, lecz mu go odmówiono. W zeszłą środę Prokuratura Krajowa potwierdziła, że "Wielki Bu" został przetransportowany do Polski.

"Wielki Bu" brał udział w freak-fightowych galach MMA, a w ostatnim czasie fotografował się w towarzystwie posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mejzy. W maju 2024 roku spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, gdy ten piastował urząd prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

